Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

paylaşım
yorumlar
Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Formula 1’in “parti modunu” yasaklamasının, İtalya Grand Prix’sinde gridi karıştırabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kimsenin F1’in kurallarını kötüye kullanmasının bir yolunu bulmadığına dair güveni arttırma çabalarının bir parçası olarak FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monza yarışından itibaren takımların sıralama turları ve yarışta aynı modda sürüş yapmalarını isteyecek.

Bu da sürücülerin özel sıralama modundan artık yararlanamayacakları anlamına geliyor.

Bazı isimler bu kararın herhangi bir değişiklik yaratacağından ve hatta aradaki farkları arttıracağından şüphelenirken, Ferrari bundan emin değil.

İtalyan takım Monza’da zorlu bir hafta sonu beklerken, Binotto kural değişikliğinin kendilerine yardımcı olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.

İtalya GP hakkındaki beklentileri sorulduğunda Binotto, “Bu yarış da zor olacak. Orası motor gücünün önemli olduğu bir pist ve bu konuda en iyi takım biz değiliz.”

“Sıralama turlarında, parti modu dediğimiz şey için yeni bir teknik direktif olacak. Bu da bazı takımları etkileyebilir. Bunun hangi takımları ne kadar etkileyeceğini merak ediyorum. Bu konu ilginç olacak.”

 

“Monza, yüksek motor gücü isteyen bir pist ve araçtaki rekabetçilik dengesi değişebilir. Ayrıca yarışa üst sıralardan başlamak da önemli. Çünkü trafikteyseniz, genel olarak aracı çalıştırmak zor oluyor.”

“Yani teknik direktifin Monza’yı etkileyeceğini düşünüyorum.” dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise bu konuda, “Bunun biraz etkisi olacak. Ancak bu etki bu hafta mı olur, yoksa diğer haftalarda mı olur göreceğiz. Yani, bunun bir etkisi olmalı. Umarım durumu daha kötü hale getirmez.” dedi.

Renault sürücüsü Esteban Ocon ise bu değişiklik konusunda iyimser.

Ocon, “Bunun tam olarak ne yaptığını, hafta sonundan önce söyleyemeyiz. Sanırım Monza’dan sonra daha net bir resim olacak.”

“Bunun bizim için kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok güçlü bir yarış modumuz olduğunu düşünüyorum. Yarış temposunda oldukça güçlüyüz, bu yüzden yeni kuraldan ötürü kesinlikle memnunum.” dedi.

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

Önceki haber

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

Sonraki haber

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor

Brawn: "Ferrari'nin sıkıntıları sadece motorla alakalı değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Ferrari'nin sıkıntıları sadece motorla alakalı değil"

Norris: "Renault'nun bir, bizim birçok zayıf noktamız var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Renault'nun bir, bizim birçok zayıf noktamız var"

Canlı izle: Intercity, Türkiye GP ile ilgili sürprizi açıklıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Canlı izle: Intercity, Türkiye GP ile ilgili sürprizi açıklıyor

Son Haberler

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."
F1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

2s
2
Formula 1

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

1s
3
Formula 1

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."

2s
4
Formula 1

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!

5
Formula 1

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor

34dk

Son Haberler

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor
F1

Vettel F1'e odaklandı, gelecek için bir alternatif düşünmüyor

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”
F1

Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!
F1

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."
F1

Vural Ak: "Türkiye GP şimdilik tek yıllık ancak..."

Canlı izle: Intercity, Türkiye GP ile ilgili sürprizi açıklıyor
F1

Canlı izle: Intercity, Türkiye GP ile ilgili sürprizi açıklıyor

Son Videolar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.