Binotto: “Parti modunun yasaklanması, Monza’da işleri karıştırabilir”

Kimsenin F1’in kurallarını kötüye kullanmasının bir yolunu bulmadığına dair güveni arttırma çabalarının bir parçası olarak FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monza yarışından itibaren takımların sıralama turları ve yarışta aynı modda sürüş yapmalarını isteyecek.

Bu da sürücülerin özel sıralama modundan artık yararlanamayacakları anlamına geliyor.

Bazı isimler bu kararın herhangi bir değişiklik yaratacağından ve hatta aradaki farkları arttıracağından şüphelenirken, Ferrari bundan emin değil.

İtalyan takım Monza’da zorlu bir hafta sonu beklerken, Binotto kural değişikliğinin kendilerine yardımcı olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.

İtalya GP hakkındaki beklentileri sorulduğunda Binotto, “Bu yarış da zor olacak. Orası motor gücünün önemli olduğu bir pist ve bu konuda en iyi takım biz değiliz.”

“Sıralama turlarında, parti modu dediğimiz şey için yeni bir teknik direktif olacak. Bu da bazı takımları etkileyebilir. Bunun hangi takımları ne kadar etkileyeceğini merak ediyorum. Bu konu ilginç olacak.”

“Monza, yüksek motor gücü isteyen bir pist ve araçtaki rekabetçilik dengesi değişebilir. Ayrıca yarışa üst sıralardan başlamak da önemli. Çünkü trafikteyseniz, genel olarak aracı çalıştırmak zor oluyor.”

“Yani teknik direktifin Monza’yı etkileyeceğini düşünüyorum.” dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner ise bu konuda, “Bunun biraz etkisi olacak. Ancak bu etki bu hafta mı olur, yoksa diğer haftalarda mı olur göreceğiz. Yani, bunun bir etkisi olmalı. Umarım durumu daha kötü hale getirmez.” dedi.

Renault sürücüsü Esteban Ocon ise bu değişiklik konusunda iyimser.

Ocon, “Bunun tam olarak ne yaptığını, hafta sonundan önce söyleyemeyiz. Sanırım Monza’dan sonra daha net bir resim olacak.”

“Bunun bizim için kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok güçlü bir yarış modumuz olduğunu düşünüyorum. Yarış temposunda oldukça güçlüyüz, bu yüzden yeni kuraldan ötürü kesinlikle memnunum.” dedi.