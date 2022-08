Binotto özel röportajı: "Zor zamanlar geçirmediğim bir gün bile yok"

Ferrari bu sezon inişli çıkışlı bir sezon geçirmekte, ancak son 3 sezona kıyaslanırsak işlerin toparlandığını da söylemeliyiz; 2019 sezonundan bu yana ilk kez üç galibiyet barajı aşılmış durumda ve birtakım sorunlar yaşanmasa galibiyet sayısı çok daha fazla olabilirdi.

Takımın yeniden rekabetçi olmasının ve 2022 sezonundaki hayal kırıklıklarının sorumlusu ise aynı kişi: Ferrari takım patronu olarak dördüncü senesini geçiren Mattia Binotto.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Binotto, son 18 aydır zor zamanlar yaşayıp yaşılmadığı sorulduğunda, "Her günüm epey zorlu geçiyor! Takım patronu olarak göreve başladığım 2019'dan bugüne kadar kolay bir yolculuk geçirmedim."

"2020 çok zor bir seneydi, aynı şekilde 2021 de. Bu sene ise rekabetçi olmamıza rağmen aracın potansiyelini ortaya çıkaramadığımız yarışlar oluyor. Kolay bir şey değil."

“Yine de görevimin başında olmaktan mutluyum, çünkü harika bir ekibim olduğunu biliyorum. Birliktelik duygusuna sahibiz ve hepsinin birlikte çalıştıklarını görmek harika.” dedi.

Binotto her ne kadar "birliktelik duygusunu" vurgulasa da, bazı anlarda tüm dünyanın yükünü üstlenmek durumunda da kaldı, özellikle de televizyon kameralarının kendilerine odaklandığı başarısızlık anlarında.

Duygusal olarak bu zor durumların üstesinden gelmenin epey zor olduğunu itiraf eden Binotto, yine de sakin kalmanın kendisi için bir görev olduğunu söylüyor.

Aklından neler geçtiği ve işlerin aleni bir şekilde ters gittiği bu zamanların ne kadar zor olduğu sorulduğunda Binotto, “İki nedenden dolayı çok zor."

"Birincisi motor arızaları, nitekim o bölümü geçmişte ben yönettim. Araçtan duman çıktığını görmek asla harika değildir. Depresif hissettiriyor."

"Bunlar, Charles'ın Bakü'deki liderliği veya Carlos'un Avusturya'da podyuma koştuğunu izlediğimiz zamanlarda asla görmek istemeyeceğiniz sorunlardır."

“Sakin kalıyorum ama inanın ki kötü hissediyorum. Tepki verebilmek için sadece birkaç dakikanız var, sonra hızlıca atacağınız adımları düşünmeniz gerekiyor.

"İlk soru ekip açısından nelerin gerekli olduğu ve buna yardım etmek için neler yapabileceğim yönünde; herkesin sakin kaldığından, dış baskılardan ve yorumlardan korunduğundan emin olmak için ne yapabilirim?”

Binotto, işler ters gittiğinde başkalarını suçlayan, hatta ekibini demir yumrukla yöneten ve personelin kendisinden çekinmesini sağlayan birisi değil.

Yönetim tarzı sorulduğunda Binotto, “Etrafımdaki insanları güçlendirdiğimi düşünüyorum. Bence acımasız değilim ama katıyım -çevremdeki insanlar çok katı olabileceğimi biliyorlar."

“Ancak yine de etrafımdakileri her zaman güçlendirmeye ve işlerini yapmaları için gereken her şeyi vermeye çalışıyorum, onlara güveniyorum."

“Her bir unsurun ayrıntılarına girecek olan ben değilim. Daha çok kendime odaklanıyorum ve -daha önce de söylediğim gibi- takımdakilerin gereken her şeye sahip olduklarından emin oluyorum."

"Takımdaki ruh halinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum, zihinsel yaklaşımın ve oturmuş bir kültürün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bunun üzerinde çalışıyoruz, takım kültürünü eskisine göre daha farklı bir çerçeveye oturtmaya çalışıyoruz ve doğru tutum ve davranışların benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Takımın birbirine bağlı olduğunu görebiliyorum, bunu şeffaflığa önem vermemiz sayesinde sağladık. Bazı zamanlarda ben bile şeffaf ve açık olmanız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images