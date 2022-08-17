Binotto özel röportajı: "Zor zamanlar geçirmediğim bir gün bile yok"

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Ferrari bu sezon inişli çıkışlı bir sezon geçirmekte, ancak son 3 sezona kıyaslanırsak işlerin toparlandığını da söylemeliyiz; 2019 sezonundan bu yana ilk kez üç galibiyet barajı aşılmış durumda ve birtakım sorunlar yaşanmasa galibiyet sayısı çok daha fazla olabilirdi.

Takımın yeniden rekabetçi olmasının ve 2022 sezonundaki hayal kırıklıklarının sorumlusu ise aynı kişi: Ferrari takım patronu olarak dördüncü senesini geçiren Mattia Binotto.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Binotto, son 18 aydır zor zamanlar yaşayıp yaşılmadığı sorulduğunda, "Her günüm epey zorlu geçiyor! Takım patronu olarak göreve başladığım 2019'dan bugüne kadar kolay bir yolculuk geçirmedim."

"2020 çok zor bir seneydi, aynı şekilde 2021 de. Bu sene ise rekabetçi olmamıza rağmen aracın potansiyelini ortaya çıkaramadığımız yarışlar oluyor. Kolay bir şey değil."

“Yine de görevimin başında olmaktan mutluyum, çünkü harika bir ekibim olduğunu biliyorum. Birliktelik duygusuna sahibiz ve hepsinin birlikte çalıştıklarını görmek harika.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, pitstop Photo by: Ferrari

Binotto her ne kadar "birliktelik duygusunu" vurgulasa da, bazı anlarda tüm dünyanın yükünü üstlenmek durumunda da kaldı, özellikle de televizyon kameralarının kendilerine odaklandığı başarısızlık anlarında.

Duygusal olarak bu zor durumların üstesinden gelmenin epey zor olduğunu itiraf eden Binotto, yine de sakin kalmanın kendisi için bir görev olduğunu söylüyor.

Aklından neler geçtiği ve işlerin aleni bir şekilde ters gittiği bu zamanların ne kadar zor olduğu sorulduğunda Binotto, “İki nedenden dolayı çok zor."

"Birincisi motor arızaları, nitekim o bölümü geçmişte ben yönettim. Araçtan duman çıktığını görmek asla harika değildir. Depresif hissettiriyor."

"Bunlar, Charles'ın Bakü'deki liderliği veya Carlos'un Avusturya'da podyuma koştuğunu izlediğimiz zamanlarda asla görmek istemeyeceğiniz sorunlardır."

“Sakin kalıyorum ama inanın ki kötü hissediyorum. Tepki verebilmek için sadece birkaç dakikanız var, sonra hızlıca atacağınız adımları düşünmeniz gerekiyor.

"İlk soru ekip açısından nelerin gerekli olduğu ve buna yardım etmek için neler yapabileceğim yönünde; herkesin sakin kaldığından, dış baskılardan ve yorumlardan korunduğundan emin olmak için ne yapabilirim?”

Binotto, işler ters gittiğinde başkalarını suçlayan, hatta ekibini demir yumrukla yöneten ve personelin kendisinden çekinmesini sağlayan birisi değil.

Yönetim tarzı sorulduğunda Binotto, “Etrafımdaki insanları güçlendirdiğimi düşünüyorum. Bence acımasız değilim ama katıyım -çevremdeki insanlar çok katı olabileceğimi biliyorlar."

“Ancak yine de etrafımdakileri her zaman güçlendirmeye ve işlerini yapmaları için gereken her şeyi vermeye çalışıyorum, onlara güveniyorum."

“Her bir unsurun ayrıntılarına girecek olan ben değilim. Daha çok kendime odaklanıyorum ve -daha önce de söylediğim gibi- takımdakilerin gereken her şeye sahip olduklarından emin oluyorum."

"Takımdaki ruh halinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum, zihinsel yaklaşımın ve oturmuş bir kültürün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bunun üzerinde çalışıyoruz, takım kültürünü eskisine göre daha farklı bir çerçeveye oturtmaya çalışıyoruz ve doğru tutum ve davranışların benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Takımın birbirine bağlı olduğunu görebiliyorum, bunu şeffaflığa önem vermemiz sayesinde sağladık. Bazı zamanlarda ben bile şeffaf ve açık olmanız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

The burned out car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, after a fire causes his retirement Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'nin gelişimine değinen Binotto, son iki sezonda yaşadıkları nedeniyle takımın gerçek ilerlemesini tam olarak gösteremediğini söylüyor ve bir diğer faktör olarak da Covid-19 pandemisinin etkilerini öne sürüyor.

Binotto, "Formula 1'de sihirli çözümlere sahip değiliz. İyileşmemiz bir veya iki yıllık bir süreç değildi, çok daha fazlasıydı."

"Bugün elde ettiklerimize ulaşabilmemiz, 2017, hatta 2016'dan bu yana devam eden bir sürecin sonucu. Amacımız kendimizi geliştirebilmek ve iyi bir ekip oluşturmaktı."

"Mesele, organizasyon, takım içindeki insanların becerileri, deneyimleri, kullandıkları metodolojiler ve araçlar ile ilgili." dedi.

Takım tarihinin en kötü sezonlarından biri olan 2020 sezonu hakkında da konuşan Binotto, "O sezon bir değil üç adım geri gittik. Neden? Çünkü basitçe konuşmak gerekirse batırdık."

"Sezon başında her şey dondurulmuştu. Mercedes'in de sezonun ilk yarışında dondurulmuş olduğunu düşünün, onlara karşı ne yapacaksınız?"

"Takım daha iyisini yapabilecek kapasitedeydi; iyi bir araba yapabilir ve en iyisi için çalışabilirdik.Ancak projenizi birinci yarışta dondurursanız ve bir şekilde Mercedes'in bu sezon yaptığı gibi bazı hatalar yaparsanız, o zaman tüm sezon boyunca geride kalırsınız."

"Diğer bir yandan 2020 sezonu, organizasyonu ve ekibi tamamen değiştirdiğimiz 2019'da uygulamaya çalıştıklarımızın ürünü oldu. 2020 ve 2021'de, zayıf bir aracı geliştirmek için sınırlı fırsatımız vardı. Bu yüzden o dönemin takımın toplam kapasitesini yansıtmadığını düşünüyorum."

"Dediğim gibi, 2017 sezonundan bu yana takımın her yıl basitçe ilerlemeye çalıştığını düşünüyorum."

“Bugün, takımın kapasitesi hakkında daha fazla veriye sahibiz. Ama şuna hiç şüphe yok ki her sezonda biraz daha geliştik. Zor zamanların bize daha fazla gelişme zorunluluğu getirmesi açısından faydalı olduğunu düşünüyorum: o sırada tüm zayıflıkları analiz etmek ve gelecek için daha iyi bir organizasyon kurabilmek adına adımlar attık."

"2020 sezonunun ardından daha net roller ve daha net sorumluluklarla organizasyon içi bazı değişiklikler yaptık. Yeni bir simülatörümüz vardı, bu yüzden o dönemin bizim için 'tamam, hadi bir noktaya değinelim, zayıf noktaları vurgulayalım ve hepsini ele almaya çalışalım' denilebilecek bir zaman olduğunu düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, celebrate in Parc Ferme Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Son olarak şampiyonluk savaşını devam ettirmek için birtakım değişikliklere ihtiyaç duymadıklarını söyleyen Binotto, "Yapmamız gereken farklı bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Bence yapmamız gereken şey, her bir yarışa odaklanarak kendimizi sürekli geliştirmeye devam etmek, hepsi bu."

"Şu anda yarış kazanma potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum, mesele sadece damalı bayrağa ilk sırada ulaştığımızdan emin olma meselesi. Ancak bu, yaklaşımımızı değiştirmemiz gerektiği anlamına gelmez."

"Dediğim gibi, Formula 1'de sihirli çözüm diye bir şey yok, dolayısıyla kendimizi değiştirmemize de gerek yok. İyi bir iş yapabileceğimizi kanıtladık." dedi.