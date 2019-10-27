Binotto: "Onlar doğru kararı verdi, biz veremedik"

Yaz tatilinden bu yana tüm yarışlara ilk sıradan başlayan Ferrari, ikinci yarıdaki ilk 3 yarışı kazansa da son 3 yarışta Mercedes'i mağlup etmeyi başaramadı.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Binotto, yarış içerisinde yanlış kararlar verdiklerini söyledi ancak performans olarak kendilerini Macaristan GP'yle kıyaslayarak farkı çok fazla kapattıklarını dile getirdi.

Binotto, "Yaptığımız stratejinin doğru olduğunu düşünüyorduk ancak şu anda yarışın ardından farklı bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Onlar doğru kararı verdiler. Bizim savunma yapmamız zordu. Takip ederken ve atak yaparken diğerine yaklaştığınızda, lastikler aşırı ısınıyordu."

"Charles'ın yarışın o bölümünde tek pit stop yapması mümkün değildi. Dünkü verilere baktığımızda, tek pit stop yapmayı değerlendirmedik. Şu an dönüp baktığımızda bu doğru karar değildi."

"Charles'ın pit stopunda zaman kaybettik. Yarışın sonunda öndeki araçlara çok daha yakın olabilirdi."

"Meksika'da, Budapeşte'de olduğu gibi maksimum yere basma gücüne ihtiyaç duyuluyor. Gösterdiğimiz performans, farkı çok fazla kapattığımızı gösteriyor." dedi.