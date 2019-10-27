Shell Motorsport
Binotto: "Onlar doğru kararı verdi, biz veremedik"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bir kez daha pole pozisyonundan başladıkları yarışı kazanamamalarının ardından doğru kararlar almadıklarını söyledi ancak performans olarak farkı çok fazla kapattıklarını dile getirdi.
Yaz tatilinden bu yana tüm yarışlara ilk sıradan başlayan Ferrari, ikinci yarıdaki ilk 3 yarışı kazansa da son 3 yarışta Mercedes'i mağlup etmeyi başaramadı.
Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Binotto, yarış içerisinde yanlış kararlar verdiklerini söyledi ancak performans olarak kendilerini Macaristan GP'yle kıyaslayarak farkı çok fazla kapattıklarını dile getirdi.
Binotto, "Yaptığımız stratejinin doğru olduğunu düşünüyorduk ancak şu anda yarışın ardından farklı bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Onlar doğru kararı verdiler. Bizim savunma yapmamız zordu. Takip ederken ve atak yaparken diğerine yaklaştığınızda, lastikler aşırı ısınıyordu."
"Charles'ın yarışın o bölümünde tek pit stop yapması mümkün değildi. Dünkü verilere baktığımızda, tek pit stop yapmayı değerlendirmedik. Şu an dönüp baktığımızda bu doğru karar değildi."
"Charles'ın pit stopunda zaman kaybettik. Yarışın sonunda öndeki araçlara çok daha yakın olabilirdi."
"Meksika'da, Budapeşte'de olduğu gibi maksimum yere basma gücüne ihtiyaç duyuluyor. Gösterdiğimiz performans, farkı çok fazla kapattığımızı gösteriyor." dedi.
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Alex Albon, Red Bull RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, and the remainder of the field at the start
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Alex Albon, Red Bull RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, and the rest of the field on the opening lap
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90 leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90 and mMax Verstappen, Red Bull Racing RB15 at the start of the race
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90 leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90 and mMax Verstappen, Red Bull Racing RB15 at the start of the race
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90 pit stop
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90 leading Sebastian Vettel, Ferrari SF90 at the start of the race
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90 leads Sebastian Vettel, Ferrari SF90 and Alexander Albon, Red Bull RB15 at the start of the race
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, and Charles Leclerc, Ferrari, weigh in after Qualifying
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Ferrari Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Binotto: "Onlar doğru kararı verdi, biz veremedik"
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