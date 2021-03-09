Binotto: "Önemli olan takımdır, takımdan daha önemli tek bir birey yoktur"

Geçtiğimiz sezon, takımın 4 kez dünya şampiyonu pilotu Sebastian Vettel için zor geçti. Alman pilot, arka kısmı dengesiz olan araca uyum sağlamakta çok zorlandı ve sadece Türkiye Grand Prix'sinde aldığı 3.lükle podyum görerek yalnız 33 puanla sezonu tamamladı.

Takımın genç pilotu Charles Leclerc ise etkileyici bir sezon geçirerek 98 puanla sezonu 8. sırada tamamladı.

Sebastian Vettel sezon sonunda yeni adıyla Aston Martin F1 takımına geçerken, Ferrari'deki koltuğuna getirilen isim ise McLaren takımından Carlos Sainz oldu.

Binotto'ya bu sezon her 2 sürücüyle de yüksek puanlar toplayarak takımlar şampiyonasını daha yüksek bir sırada tamamlama gibi bir hedefleri olup olmadığı soruldu.

İtalyan yönetici şu cevabı verdi: “Elbette takımlar şampiyonası bizim için çok önemli, dolayısıyla takımın kazandığı puanlar da çok önem kazanıyor - her 2 sürücü de bunun farkında."

"Bizim için her ikisinin de bir şekilde maksimum performansını göstermesi çok önemli çünkü günün sonunda 2 pilotunuzun sezon sonuna kadar topladığı puan takımlar şampiyonasındaki yerinizi belirliyor."

"Carlos’un bu sezon çok hızlı ve rekabetçi olmasını bekliyorum, Charles’ın da geçen seneki gibi olacağını biliyorum. Elbette daha iyi performans gösterebilmek için daha iyi bir araca ihtiyacımız var."

"Fakat her ikisinin de iyi sonuçlar almasını ve geçen senekinden daha iyi bir sezon geçirmemizi umuyorum.”

Sonrasında takımın her iki pilotu da bu sezon takımı yukarıya taşımak için nasıl bir işbirliğine sahip olmaları gerektiğini aktardı.

Charles Leclerc, “Yani bizim kendimizin bulması gereken bir orta nokta olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda zihnimizde açık bir şekilde takım için çabalamamız gerektiği yer alıyor, zaten her zaman durum böyledir."

"Carlos beni yenmek istiyor, ben de onu yenmek istiyorum ve piste çıktığımız zaman elbette birbirimizle mücadele ettiğimiz zamanlarda dikkatli olmaya çalışacağız."

"Bence en önemli şey, pist üstünde ve dışında olanların ayrımını yapabilmemiz ve her araçtan çıktığımızda birlikte çalışarak takımın gelişimini nasıl ilerletebileceğimizi düşünmek, aynı zamanda bir noktaya kadar araç içinde de strateji konusunda aynısını yapabilmek."

"Yani evet, her takım arkadaşının bulması gereken ince çizginin bu olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Sonrasında sözü alan Sainz, "Ekleyecek çok bir şeyim yok, Charles’ın konuyu çok iyi açıkladığını düşünüyorum. Günün sonunda, referansınız olan takım arkadaşınıza karşı her zaman rekabetçi olmak istersiniz fakat dengeyi bulmanız gerek çünkü özellikle Ferrari’nin şu anda içinde bulunduğu durumda, en önemli şeyin takım olması gerekiyor."

"İkimiz de takımı ileriye taşıyabilmek için son gücümüzle çalışacağız. Halihazırda ilişkimizin iyi başladığını düşünüyorum, iyi anlaşıyoruz. Ocak ve Şubat aylarında Maranello’da birlikte çok zaman geçirdik, o yüzden Charles’ın dediği gibi ilişkimiz; takımı nasıl ileriye taşıyabileceğimiz ve birlikte takıma ne kadar yardım edebileceğimiz etrafında şekillendi."

"Şahsen takım arkadaşlarımla hiç sorun yaşamadım, bu yüzden Charles’la yaşamam için de herhangi bir sebep göremiyorum." dedi.

Son olarak takım patronu Mattia Binotto, 2 sürücüsünün konuşmalarını özetledi ve takımın konu hakkındaki bakış açısını yansıttı.

İtalyan yönetici, "Öncelikle Carlos’un yeterince açık bir şekilde söylediğini düşünüyorum: takım önce gelir. Önemli olan takımdır ve takımdan daha önemli tek bir birey yoktur. Bu, hepimizin farkında olduğu ve birbirimizle paylaştığımız bir şey."

"Hep birlikte konuştuğumuz bir diğer konu da, dünya şampiyonu olmak için diğer tüm araç ve sürücüleri yenmemiz gerektiği. Ancak en hızlı araca ve pist üstündeki en hızlı sürücülere sahip olduğumuzda kendi aramızda mücadele edebiliriz."

"Daha çok takım olarak ilerleme göstermeye odaklanmalıyız, zaten takımın içinde sürücüler de yer alıyor. Bunun şeffaflığa ve güvene dayandığını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.