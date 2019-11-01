Binotto: "Niyetimiz veto etmek değil"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin niyetinin kuralları veto etmek olmadığını söyledi.
Takımlar şu anda F1 yönetimi ile ikili anlaşmalara sahipler. Ferrari, sahip olduğu anlaşma kapsamında kuralları veto etme hakkına sahip.
Ferrari, dün açıklanan 2021 F1 kurallarının iyi bir başlangıç noktası olduğunu ve geliştirilebileceğini, ancak şu an için veto ihtimalini tamamen reddetmediğini açıklamıştı.
Konu hakkında bugün soruları yanıtlayan Binotto, bir kez daha veto etmek gibi bir niyetleri olmadığını ancak kuralların gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.
Binotto, “Dünya Motor Sporları Konseyi'nde yeni kurallara 'Evet' dedik, çünkü yeni bir başlangıç için doğru anın geldiğine inanıyoruz. Sporumuz finansal açıdan daha sağlıklı olmalı ve bu herkes için açık bir şey. İyi bir başlangıç noktamız var, şimdi detayları netleştirmek gerekiyor."
"Yeni kurallarda ince ayarlar yapmak gerekiyor ve bu sonsuza kadar devam edebilecek bir şey. Yeni kurallar henüz daha yeni ortaya çıktı, şimdi Formula 1 ve takımların iş birliğine ihtiyaç var."
"Gerçekten bir veto hakkımız var, ama onu kullanmak utanç verici olur."
"Asla bizim niyetimiz bu olmadı. Aynı zamanda, bazı şeylerin bizim için kilit önemde olduğunu açıkça belirttik. Mesela aracın gelişiminden bahsediyorum. Özellikle aerodinamiyle ilgili konularda daha fazla özgürlük olmalı." dedi.
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Binotto: "Niyetimiz veto etmek değil"
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