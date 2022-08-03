Binotto: "Neler olduğunu anlamamız biraz vakit alacak"

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Ferrari geçen hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan GP'de, pazar günü bu yılki en kötü yarışlarından birisini çıkarmıştı.

Yarış boyunca tutarlı performans göstermekten çok uzak olan Ferrari, sonunda dördüncü ve altıncı sıralarda finiş gördü.

Takım patronu Mattia Binotto, hafta sonuyla alakalı sorulara şöyle yanıt verdi: "Her şeyi analiz etmek ve sorunu bulmak birkaç günümüzü alacak."

"Yarışta nedense beklediğimiz hızda değildik. Hiçbir lastikte hızlı değildik, yumuşak, orta veya sert olması fark etmedi."

"Belki de hava nedeniyleydi bilmiyorum, cuma gününe oranla çok daha soğuktu."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Foto Colombo Images

"Sonuç olarak yüksek hızlara ulaşmak ve pistte pozisyonumuzu korumak çok daha zordu."

"Bu yıl ilk kez aracımız yeterince hızlı değildi. Araç ilk kez beklentilerimizi karşılamadı. Şimdi bunun nedenlerini anlamamız gerekiyor."

"Araç her halükarda beklediğimiz gibi çalışmadı. Cuma günü rakiplerimize göre hız avantajımız vardı fakat yarışta durum değişti."

Binotto, sert lastiğe geçme sebeplerinin, o lastiğin çalışacağına inanmaları olduğunu ekledi.

"Evet, sert lastikleri ısıtmanın bizim için bir problem olduğunu biliyorduk ancak bunun sadece birkaç tur süreceğini düşünmüştük. Sonrasında hızımızı artırabilir ve yarışın sonuna kadar pozisyonlarımızda kalabilirdik."

"Fakat lastikler beklediğimiz performansı vermedi. Bence asıl sebep, aracın bir bütün olarak beklediğimiz gibi çalışmamasıydı. Fakat sonuç çıkarmadan önce her şeyi analiz edeceğiz."

"Strateji ekibiyle problem olduğunu düşünmüyorum. Avusturya da dahil olmak üzere her şeyi doğru yaptık, pek çok kez doğru kararı verdik."

"Hatalar da oldu ama rakiplerimiz de hatalar yaptı. Sadece Rueda değil, tüm takım harika bir iş çıkarıyor ve ben de onları destekliyorum."