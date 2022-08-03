Binotto: "Neler olduğunu anlamamız biraz vakit alacak"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Macaristan GP hafta sonunda yaşananları anlamaları için biraz zaman ihtiyaçları olduğunu söylüyor.
Ferrari geçen hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan GP'de, pazar günü bu yılki en kötü yarışlarından birisini çıkarmıştı.
Yarış boyunca tutarlı performans göstermekten çok uzak olan Ferrari, sonunda dördüncü ve altıncı sıralarda finiş gördü.
Takım patronu Mattia Binotto, hafta sonuyla alakalı sorulara şöyle yanıt verdi: "Her şeyi analiz etmek ve sorunu bulmak birkaç günümüzü alacak."
"Yarışta nedense beklediğimiz hızda değildik. Hiçbir lastikte hızlı değildik, yumuşak, orta veya sert olması fark etmedi."
"Belki de hava nedeniyleydi bilmiyorum, cuma gününe oranla çok daha soğuktu."
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
Fotoğraf: Foto Colombo Images
"Sonuç olarak yüksek hızlara ulaşmak ve pistte pozisyonumuzu korumak çok daha zordu."
"Bu yıl ilk kez aracımız yeterince hızlı değildi. Araç ilk kez beklentilerimizi karşılamadı. Şimdi bunun nedenlerini anlamamız gerekiyor."
"Araç her halükarda beklediğimiz gibi çalışmadı. Cuma günü rakiplerimize göre hız avantajımız vardı fakat yarışta durum değişti."
Binotto, sert lastiğe geçme sebeplerinin, o lastiğin çalışacağına inanmaları olduğunu ekledi.
"Evet, sert lastikleri ısıtmanın bizim için bir problem olduğunu biliyorduk ancak bunun sadece birkaç tur süreceğini düşünmüştük. Sonrasında hızımızı artırabilir ve yarışın sonuna kadar pozisyonlarımızda kalabilirdik."
"Fakat lastikler beklediğimiz performansı vermedi. Bence asıl sebep, aracın bir bütün olarak beklediğimiz gibi çalışmamasıydı. Fakat sonuç çıkarmadan önce her şeyi analiz edeceğiz."
"Strateji ekibiyle problem olduğunu düşünmüyorum. Avusturya da dahil olmak üzere her şeyi doğru yaptık, pek çok kez doğru kararı verdik."
"Hatalar da oldu ama rakiplerimiz de hatalar yaptı. Sadece Rueda değil, tüm takım harika bir iş çıkarıyor ve ben de onları destekliyorum."
Alonso, Alpine ile sözleşme uzunluğu konusunda anlaşamamış
Zanardi, evinde çıkan yangın nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Son Haberler
Yorum: Pilotların 2022 Macaristan GP performansları nasıldı?
Bir Temmuz klasiği olarak Hungaroring'de yine şampiyonanın kaderini etkileyecek bir mücadele izledik. Altay Gök de bu kaotik yarışta neler olduğunu hatırlayabilmeniz için tüm pilotların performanslarını detaylı olarak yorumladı.
Albon'dan Piastri dramasına gönderme geldi: "Williams'ın açıklamasından haberim var"
Bugün 2023'te de Williams'ta yarışacağı duyurulan Alexander Albon, Williams'ın açıklamasından haberi olduğunu söylerek Oscar Piastri-Alpine dramasına gönderme yaptı.
Haas'ın güncellemesi, neden Ferrari kopyasından daha fazlasıydı?
Haas, 2022 Formula 1 sezonuna yapmış olduğu güçlü başlangıcın üstüne daha fazlasını katabilmek için Macaristan GP hafta sonunda aracına büyük bir güncelleme paketi ekledi.
F1'de yaz arası nedir, neden olur, ne kadar sürer ve kurallar nasıl işler ?
Formula 1, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'si ile birlikte yaz arasına girdi. Peki F1'de yaz arası nedir, neden vardır, ne zaman biter, bu süreçte takımlar ne yapar ve kurallar nasıl işler? Formula 1'in yaz arasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey bu yazıda.