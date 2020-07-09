Binotto: "Mugello %98 F1 takviminde"

Ferrari'nin sahibi olduğu Mugello'nun 2020 takvimdeki mevcut zorluklar nedeniyle takvime dahil olması bekleniyor.

Mugello daha önce hiç F1 yarışına ev sahipliği yapmadı ancak birden fazla kez F1 testlerine ev sahipliği yaptı.

Yarışın Monza'daki İtalya GP'den bir hafta sonra yapılması beklenirken, Mattia Binotto da %98 ihtimalle anlaşmanın yapılacağını söyledi.

Binotto, “Sözleşme henüz imzalanmadı, ancak buna çok yakınız. Bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışıyoruz. Ferrari tarihindeki 1000. Grand Prix'yi Mugello'da yapmak için Formula 1 patronları ile çalışıyoruz."

"Her şeyin tamamlanma ihtimali %98. Ancak sözleşme henüz imzalanmadı. Buna ek olarak, yarışın tribünlerde seyircilerle gerçekleştirilebilmesini umuyoruz, ancak burada pek çok şey COVID-19'daki duruma bağlı. "