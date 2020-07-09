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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Mugello %98 F1 takviminde"

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Binotto: "Mugello %98 F1 takviminde"
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 06:11

Ferrari takım patronu Mattia Binotto Mugello'nun takvime girme şansının %98 olduğunu dile getirdi.

Ferrari'nin sahibi olduğu Mugello'nun 2020 takvimdeki mevcut zorluklar nedeniyle takvime dahil olması bekleniyor.

Mugello daha önce hiç F1 yarışına ev sahipliği yapmadı ancak birden fazla kez F1 testlerine ev sahipliği yaptı.

Yarışın Monza'daki İtalya GP'den bir hafta sonra yapılması beklenirken, Mattia Binotto da %98 ihtimalle anlaşmanın yapılacağını söyledi.

Binotto, “Sözleşme henüz imzalanmadı, ancak buna çok yakınız. Bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışıyoruz. Ferrari tarihindeki 1000. Grand Prix'yi Mugello'da yapmak için Formula 1 patronları ile çalışıyoruz."

"Her şeyin tamamlanma ihtimali %98. Ancak sözleşme henüz imzalanmadı. Buna ek olarak, yarışın tribünlerde seyircilerle gerçekleştirilebilmesini umuyoruz, ancak burada pek çok şey COVID-19'daki duruma bağlı. "

"Mugello pisti genellikle testler için kullanıldı ve hiç Formula 1'e ev sahipliği yapmadı. Modern Formula 1 araçları için son derece dar bir pist. Aynı zamanda çok hızlı ve orada geçiş kolay olmayacak." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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