Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

Geçen yıl tarihinin en zorlu yıllarından birini geçiren Ferrari, bu yıl için yepyeni bir motor hazırladı ve ayrıca araçta çeşitli değişiklikler de yaptı.

İlk GPS verileri, Ferrari'nin geçen yılki kadar büyük bir dezavantaja sahip olmadığını gösterirken, her iki pilotun da yarıştan puanla ayrılması, geçen yıla kıyasla kaydedilen gelişimi gözler önüne seriyor.

İspanyol AS gazetesine konuşan takım patronu Binotto, kaydettikleri ilerlemeye rağmen henüz istedikleri seviyede olmadıklarını kabul ediyor.

Binotto, "Açıkçası henüz analiz için gereken tüm verilere ve detaylara sahip değiliz. Ancak aracın her alanında hâlâ gelişmemiz gerektiği düşüncesindeyim."

"Eskisinden daha az olsa bile hâlâ motor tarafında belli bir kayıp yaşıyoruz. Yani bu alanda hâlâ gerideyiz, bu yüzden gelecek yıl için planladığımız yeni motorla beraber daha da iyi olabilmemizi umuyorum." dedi.

Binotto ayrıca, Ferrari'nin bu yıl "yeterli olmasa bile" her alanda geliştiğini söyledi ve şunları ekledi: "Nerede geliştiğimiz alan alan bölmem veya ayırmam mümkün değil, sadece genel anlamda her yerde daha iyiyiz, bunu söyleyebilirim."

"Artık daha rahat olduğuma hiç şüphe yok, çünkü takımımızın daha sakin bir ortamda çalışabilmesi adına, daha pozitif bir ruh hali içindeyiz."

Ferrari, temelde 2022 aracına odaklanıyor ve yakında tüm kaynaklarını bu araca aktaracak.

Binotto, "2021 aracını geliştirebilmek için çok fazla çaba sarf etmeyeceğimizi biliyoruz. Ferrari olarak 2022'ye odaklanıyoruz ve aynı şeyin rakiplerimiz için de geçerli olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.