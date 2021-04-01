Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Motorsport.com Türkiye, Bahreyn GP hafta sonunda 1. oldu! Sonraki / Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin motor tarafında hâlâ geride kaldığını ve yapılması gereken işler olduğunu dile getirdi.

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

Geçen yıl tarihinin en zorlu yıllarından birini geçiren Ferrari, bu yıl için yepyeni bir motor hazırladı ve ayrıca araçta çeşitli değişiklikler de yaptı.

İlk GPS verileri, Ferrari'nin geçen yılki kadar büyük bir dezavantaja sahip olmadığını gösterirken, her iki pilotun da yarıştan puanla ayrılması, geçen yıla kıyasla kaydedilen gelişimi gözler önüne seriyor.

İspanyol AS gazetesine konuşan takım patronu Binotto, kaydettikleri ilerlemeye rağmen henüz istedikleri seviyede olmadıklarını kabul ediyor.

Binotto, "Açıkçası henüz analiz için gereken tüm verilere ve detaylara sahip değiliz. Ancak aracın her alanında hâlâ gelişmemiz gerektiği düşüncesindeyim."

"Eskisinden daha az olsa bile hâlâ motor tarafında belli bir kayıp yaşıyoruz. Yani bu alanda hâlâ gerideyiz, bu yüzden gelecek yıl için planladığımız yeni motorla beraber daha da iyi olabilmemizi umuyorum." dedi.

Binotto ayrıca, Ferrari'nin bu yıl "yeterli olmasa bile" her alanda geliştiğini söyledi ve şunları ekledi: "Nerede geliştiğimiz alan alan bölmem veya ayırmam mümkün değil, sadece genel anlamda her yerde daha iyiyiz, bunu söyleyebilirim."

"Artık daha rahat olduğuma hiç şüphe yok, çünkü takımımızın daha sakin bir ortamda çalışabilmesi adına, daha pozitif bir ruh hali içindeyiz." 

Ferrari, temelde 2022 aracına odaklanıyor ve yakında tüm kaynaklarını bu araca aktaracak.

Binotto, "2021 aracını geliştirebilmek için çok fazla çaba sarf etmeyeceğimizi biliyoruz. Ferrari olarak 2022'ye odaklanıyoruz ve aynı şeyin rakiplerimiz için de geçerli olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

paylaşım
yorumlar
Motorsport.com Türkiye, Bahreyn GP hafta sonunda 1. oldu!

Önceki haber

Motorsport.com Türkiye, Bahreyn GP hafta sonunda 1. oldu!

Sonraki haber

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

15 dk
2
Formula 1

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

21s
3
Formula 1

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

2s
4
Formula 1

Piquet: "Verstappen Mercedes'te olsaydı Hamilton'ı 'ezerdi'"

20s
5
Formula 1

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"

1g
Son Haberler
Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!
F1

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

15dk
Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"
F1

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

2s
Motorsport.com Türkiye, Bahreyn GP hafta sonunda 1. oldu!
Genl

Motorsport.com Türkiye, Bahreyn GP hafta sonunda 1. oldu!

2s
Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"
F1

Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"

3s
Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"
F1

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

4s
Son Videolar
2021 McLaren için ne manaya geliyor? 21:13
Formula 1
1s

2021 McLaren için ne manaya geliyor?

Piquet: 03:45
Formula 1
31 Mar 2021

Piquet: "Verstappen Mercedes'te Hamilton'ı ezerdi"

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor 12:58
Formula 1
31 Mar 2021

Valtteri ve Lewis kış arasında yaptıklarından bahsediyor

Coronel: 06:07
Formula 1
30 Mar 2021

Coronel: "Red Bull ve Honda bu yıl her şeyini veriyor"

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinin tarihi 18:23
Formula 1
30 Mar 2021

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinin tarihi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"
Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alpine tamamen 2022'ye odaklanmalı"

Imola yarışı seyircisiz yapılacak
Formula 1 / Son dakika

Imola yarışı seyircisiz yapılacak

Toro Rosso'nun 2019 aracı satılığa çıkarıldı
Formula 1 / Son dakika

Toro Rosso'nun 2019 aracı satılığa çıkarıldı

Çok Okunanlar Bugün

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

UOL: "Türkiye, 2021'de F1 takvimine dönebilir"

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

Piquet: "Verstappen Mercedes'te olsaydı Hamilton'ı 'ezerdi'"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Piquet: "Verstappen Mercedes'te olsaydı Hamilton'ı 'ezerdi'"

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Vettel neden böyle hatalar yapmaya devam ediyor?"

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "En iyi paket bizdeydi ama elimizden gelenin en iyisini yapamadık"

Ferrari, Leclerc'in Le Mans'a katılma ihtimalini reddetmiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'in Le Mans'a katılma ihtimalini reddetmiyor

Hamilton: "Bahreyn galibiyeti, zaferi en iyi araca bağlayan insanları haksız çıkardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Bahreyn galibiyeti, zaferi en iyi araca bağlayan insanları haksız çıkardı"

Son Haberler

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

Motorsport.com Türkiye, Bahreyn GP hafta sonunda 1. oldu!
Genl GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport.com Türkiye, Bahreyn GP hafta sonunda 1. oldu!

Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"
F1 Formula 1 / Haberler

Alfa Romeo, orta grup savaşına "geri döndü"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.