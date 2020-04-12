Binotto: "Monza'daki yarışın ardından ilk Vettel'i görmeye gittim"

Genel olarak Ferrari fanları, İtalya Grand Prix'sini Charles Leclerc'in Spa'dan sonra elde ettiği ikinci galibiyet olduğu için çok iyi hatırlıyorlar. Aynı yarışta takım arkadaşı Sebastian Vettel bazı hatalar yapmış ve kötü bir hafta sonu geçirmişti.

Daha ilk bölümde aracının kontrolünü kaybeden ve spin atan Vettel, daha sonra piste dönmeye çalışmış ancak bu kez de Lance Stroll'le temas yaşamıştı. Tüm bunların ardından ancak 13. sırada finiş görebildi.

Binotto, yarıştan sonra önce Vettel ile konuştuğunu belirtti.

"İlk başta Sebastian'a gittim, çünkü bunun önemli olduğunu hissettim. O da iyi bir hıza sahipti ve yarış onun için oldukça iyi olabilirdi. Belki de podyuma çıkacaktı. O anda onu desteklememiz gerekiyordu."



"Ve ancak ondan sonra Charles'a gittim. Spa'da yarış kazanan en genç Ferrari pilotu oldu. Bundan sekiz gün sonra da Monza'da kazandı. Bu harika bir başarıydı, çok mutluydu. Böyle anlar unutulamaz."

"Bu zaferi her hatırladığımda kendimi mutlu hissediyorum. Ferrari'de çalışırken Monza'da kazanmak her zaman harikadır."

Binotto, Vettel'le yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

"Yeni sözleşmeyi görüşmeye başladık. Sebastian için ve bizim için mümkün olan en kısa sürede netlik kazanması çok önemli. Müzakereler devam ediyor ve yakında sona ermesini umuyoruz."

"Bu, kariyeri için kilit bir zaman. Çünkü elde edeceği sonuçlar, sözleşmesinin uzatılması için önemli bir faktör olacak. Her şey onun elinde."