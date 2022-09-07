Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Stroll: "Aston Martin, Zandvoort'ta uzun süredir olmadığı kadar rekabetçiydi" Sonraki / Herta, Red Bull'un AlphaTauri için onu istemesine şaşırmış
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Binotto, Monza'da daha iyi olmaları gerektiğinin farkında

Scuderia Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Monza'da daha iyi olmak için atmaları gereken adımlar olduğunu itiraf ediyor.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Tom Howard
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Binotto, Monza'da daha iyi olmaları gerektiğinin farkında
Haberi dinle

Geçtiğimiz hafta Zandvoort'ta hafta sonuna iyi başlayan ve sıralama turlarında pole pozisyonunu sadece 0.021 saniye farkla kaçıran Ferrari, kendi evinde mücadele eden Max Verstappen'i zorlayabilecek gibi duruyordu.

Ancak Pazar günü farklar çok daha büyüktü ve yarış temposunda Mercedes'ten de geride görünen takım, hiç olmazsa son bölümdeki güvenlik aracı sayesinde Charles Leclerc ile üçüncülüğü koruyabildi -ancak George Russell'ın ikinci olması, Ferrari için çanların çalması anlamına gelmekte.

Ferrari'nin "zor bir durumda" olduğunun farkında olduğunu itiraf eden Mattia Binotto, binlerce tifosi'nin karşısına çıkacakları Monza öncesi bir şeyler yapmaları gerektiğini söylüyor.

Binotto, "Şu açık ki zor bir durumdayız, nitekim beklentileri karşılayamıyor, bizden beklenen sonuçları elde edemiyoruz."

"Monza'da daha iyi olmak için yapmamız gerekenler var, COVID sonrası ilk kez tifosi'nin karşısına çıkacağız ve onların tribünlerde olması bizim için önemli olacak -çünkü bizi alkışlıyorlar ve destekliyorlar. Şu anda ruh halimiz ve moralimiz açısından iyi sonuçlar almamız gerekiyor." dedi.

Mattia Binotto, Ferrari

Mattia Binotto, Ferrari

Photo by: Erik Junius

Ferrari'nin yarış temposunda geri kalmasının endişe verici olduğunu kabul eden Binotto, "Benim asıl endişem, arka arkaya üç yarıştır Pazar günü yeterince hızlı olmamamız."

"Zandvoort'ta Macaristan'dakine oldukça paralel bir durumun içindeydik. Sıralama turlarında gayet iyiydik, rekabetçi bir gün geçirdik."

"Ancak yarışın kendisinde yeterince rekabetçi değiliz, bu da işleri bir hayli zorlaştırıyor; sadece Max ile galibiyet mücadelesi veremediğimiz için değil, Mercedes'i geride tutacak hıza da sahip olmadığımız için."

"Üç yarış üst üste potansiyelimizi gösteremememiz, mümkün olan en kısa sürede ele almamız gereken bir konu, nitekim sezonun bitmesine birkaç yarış kaldı."

"Hâlen tek amacımız kazanmak, Monza da dahil olmak üzere kalan tüm yarışları ilk sırada tamamlama niyetindeyiz." dedi.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Stroll: "Aston Martin, Zandvoort'ta uzun süredir olmadığı kadar rekabetçiydi"
Önceki haber

Stroll: "Aston Martin, Zandvoort'ta uzun süredir olmadığı kadar rekabetçiydi"
Sonraki haber

Herta, Red Bull'un AlphaTauri için onu istemesine şaşırmış

Herta, Red Bull'un AlphaTauri için onu istemesine şaşırmış
Daha fazlası
Filip Cleeren
F1, Zandvoort'taki oval bölümde DRS kullanımını deneyecek Hollanda GP
Formula 1

F1, Zandvoort'taki oval bölümde DRS kullanımını deneyecek

Hamilton, kendisine "aptal" diyen Alonso için: "Benim hakkımdaki düşüncelerini açığa çıkarması iyi oldu" Belçika GP
Formula 1

Hamilton, kendisine "aptal" diyen Alonso için: "Benim hakkımdaki düşüncelerini açığa çıkarması iyi oldu"

Russell: "Verstappen 15.likten rahat bir şekilde kazanabilir" Belçika GP
Formula 1

Russell: "Verstappen 15.likten rahat bir şekilde kazanabilir"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Coronel, Ferrari hakkında: "Burada spagetti yapmıyoruz, F1 yarışı yapıyoruz" Hollanda GP
Formula 1

Coronel, Ferrari hakkında: "Burada spagetti yapmıyoruz, F1 yarışı yapıyoruz"

Sainz, Monza'da daha hafif bir güç ünitesine geçip grid cezası alabilir İtalya GP
Formula 1

Sainz, Monza'da daha hafif bir güç ünitesine geçip grid cezası alabilir

Giovinazzi ve Shwartzman, Fiorano'da SF21 ile piste çıktılar
Formula 1

Giovinazzi ve Shwartzman, Fiorano'da SF21 ile piste çıktılar

Son Haberler

Red Bull'un hafif şasi gizemi: Bütçe sınırı tartışmalarından dolayı şasi saklanıyor mu?
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un hafif şasi gizemi: Bütçe sınırı tartışmalarından dolayı şasi saklanıyor mu?

Red Bull'un hafif şasisi... Son birkaç haftadır herkes Red Bull'un Singapur'a getirmeyi planladığı hafif şasi hakkında konuşuyor ancak Red Bull'un üst yönetimine göre ortada yeni bir şasi yok. Red Bull yeni şasiyi inkar etse Temmuz ayında Cranfield'da yer alan Kaza Merkezi'nde Red Bull yeni bir şasiyi kaza testine soktu ve yeni bir şasiyi homologe etti. Peki Red Bull'un dediği gibi ortada yeni bir şasi yoksa, temmuz ayındaki kaza testi neydi? Yeni şasi, Ferrari'yle aradaki farkın artmasının ardından bütçe sınırıyla ilgili şüphelerin ve tartışmaların durması için saklanıyor mu; yoksa temmuz ayında homologe edilen şasi 2023'ün şasisi mi? Gelin Red Bull'un "hafif şasi gizemini" inceleyelim.

McLaren, F1'e geçme fırsatı varsa Herta'ya engel olmayacak
Formula 1 Formula 1

McLaren, F1'e geçme fırsatı varsa Herta'ya engel olmayacak

McLaren Racing CEO'su Zak Brown eğer bir takım Colton Herta ile yarışma fırsatı yakalarsa, Amerikalı sürücüye engel olmayacaklarını söyledi.

Rosberg: "Bahis oynasaydım, takımlar şampiyonasında Ferrari'ye karşı Mercedes'i seçerdim"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Bahis oynasaydım, takımlar şampiyonasında Ferrari'ye karşı Mercedes'i seçerdim"

Mercedes'in eski şampiyonu Nico Rosberg, takımlar şampiyonası ikinciliği için parasını Mercedes'e yatırıyor.

Ferrari, 2023 aracının gelişiminde şimdiden epey ilerlemiş olabilir
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2023 aracının gelişiminde şimdiden epey ilerlemiş olabilir

Corriere della Sera gazetesine göre Ferrari 2023 aracının gelişiminde epey ilerlemiş vaziyette, takım patronu Mattia Binotto'nun geleceği ise belirsiz.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.