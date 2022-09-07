Binotto, Monza'da daha iyi olmaları gerektiğinin farkında

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Geçtiğimiz hafta Zandvoort'ta hafta sonuna iyi başlayan ve sıralama turlarında pole pozisyonunu sadece 0.021 saniye farkla kaçıran Ferrari, kendi evinde mücadele eden Max Verstappen'i zorlayabilecek gibi duruyordu.

Ancak Pazar günü farklar çok daha büyüktü ve yarış temposunda Mercedes'ten de geride görünen takım, hiç olmazsa son bölümdeki güvenlik aracı sayesinde Charles Leclerc ile üçüncülüğü koruyabildi -ancak George Russell'ın ikinci olması, Ferrari için çanların çalması anlamına gelmekte.

Ferrari'nin "zor bir durumda" olduğunun farkında olduğunu itiraf eden Mattia Binotto, binlerce tifosi'nin karşısına çıkacakları Monza öncesi bir şeyler yapmaları gerektiğini söylüyor.

Binotto, "Şu açık ki zor bir durumdayız, nitekim beklentileri karşılayamıyor, bizden beklenen sonuçları elde edemiyoruz."

"Monza'da daha iyi olmak için yapmamız gerekenler var, COVID sonrası ilk kez tifosi'nin karşısına çıkacağız ve onların tribünlerde olması bizim için önemli olacak -çünkü bizi alkışlıyorlar ve destekliyorlar. Şu anda ruh halimiz ve moralimiz açısından iyi sonuçlar almamız gerekiyor." dedi.

Mattia Binotto, Ferrari Photo by: Erik Junius

Ferrari'nin yarış temposunda geri kalmasının endişe verici olduğunu kabul eden Binotto, "Benim asıl endişem, arka arkaya üç yarıştır Pazar günü yeterince hızlı olmamamız."

"Zandvoort'ta Macaristan'dakine oldukça paralel bir durumun içindeydik. Sıralama turlarında gayet iyiydik, rekabetçi bir gün geçirdik."

"Ancak yarışın kendisinde yeterince rekabetçi değiliz, bu da işleri bir hayli zorlaştırıyor; sadece Max ile galibiyet mücadelesi veremediğimiz için değil, Mercedes'i geride tutacak hıza da sahip olmadığımız için."

"Üç yarış üst üste potansiyelimizi gösteremememiz, mümkün olan en kısa sürede ele almamız gereken bir konu, nitekim sezonun bitmesine birkaç yarış kaldı."

"Hâlen tek amacımız kazanmak, Monza da dahil olmak üzere kalan tüm yarışları ilk sırada tamamlama niyetindeyiz." dedi.