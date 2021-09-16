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Binotto: "Monza, 20 beygirlik farkı tekrar gösterdi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes güç ünitesine kıyasla 20 beygirlik bir güç farkı olduğunu ve bunu pazar günü tekrar gördüklerini söyledi.

Binotto: "Monza, 20 beygirlik farkı tekrar gösterdi"

Geçen yıl motor tarafında geride kalan Ferrari, bu yıl ileriye doğru iyi bir adım atmayı başarsa da henüz diğer üreticilerle, özellikle de Mercedes'le aynı seviyede değil.

Monza'daki hafta sonunda güç ünitesi bir kez daha ön plana çıktı ve Ferrari düzlüklerde neredeyse hiç geçiş yapamazken, en kolay geçilen takımlardan birisiydi.

Diğer tarafta Ferrari'nin üçüncülük savaşındaki ana rakibi McLaren, Mercedes motoruyla hafta sonu boyunca harika bir iş yapıp, yarışta zafere ulaşmayı başardı.

Sky İtalya'ya konuşan Binotto, "Dördüncülük ve altıncılık iyi bir sonuç. McLaren'ı tebrik etmek lazım, tam puan aldılar çünkü çok iyilerdi. Biz, güvenlik aracından sonra yeniden başlangıçta savunmasızdık. Geçildik çünkü en yüksek hız ve gücün bizim zayıf noktamız olduğunu biliyoruz."

"Elbette sonuç anlamında harika sonuçlar değil fakat ilk beklentilere de bakmak gerekiyor. Yarış temposu anlamında her zaman kazanan gruba yeterince yakın gitmeyi başardık. Bu da yarışla ilgili iyi yönlerden biri."

"İlk sektör hızımız iyiydi. İkinci şikan, Roggia ve Lesmo'da iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Ascari çıkışında zorlandık, ardından Parabolica da dahil olmak üzere ilk viraja kadarki tüm o düzlük bölümünde hız kaybediyorduk."

"Yani bu hafta sonu son düzlükte ve ana düzlükte savunmasızdık, bu işimizi zorlaştırdı. Bunun bedelini de yeniden startta ve geçişlerde ödemek zorunda kaldık."

"McLaren'a (Mercedes) kıyasla 20 beygirlik bir fark var ve sanım bugün bunu gördük."

"Bunu biliyoruz, fark ortada fakat moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz çünkü gelecek sezon için sıkı şekilde çalışıyoruz."

"Yani güvenimizi kaybetmemeliyiz. Önümüzdeki sezon için çalışmalıyız ve bu açıdan zaten iyi bir noktadayız. Bugün puan kaybetmiş olmamız üzücü ancak güçlü bir yarış çıkardık ve her şey yolunda gitti; sürücülerimiz iyi sürdü, strateji iyiydi, pit stoplar iyiydi. Yani genel olarak iyiydik." 

"McLaren'ın bu piste daha iyi adapte olduğunu düşünüyorum, geçen yıl da harika bir hafta sonu geçirdiler."

"Fakat bunu tersine çevirebiliriz, ne olursa olsun her zaman elimizden geleni yapıyoruz ve daha iyi olmasını beklediğimiz bazı pistler var.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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