Binotto: "Monako'daki hatalarımız bizi güçlendirecek"

Pole pozisyonunu alan Charles Leclerc, yarışta ıslak zemin lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçerken Ferrari'nin birkaç strateji hata yapmasıyla birlikte liderliği Perez'e kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi.

Leclerc, evindeki yarışta kazanma şansını kaybettikten sonra şunları söyledi: "Bazen hatalar olabilir ama genel olarak çok fazla hata yaptık."

"Geçmiş senelerde de burada bu tür sıkıntılar yaşadık, bu yüzden artık buna, eve hayal kırıklığı yaşayarak dönmeye alıştım ancak bunu yapamayız, özellikle de böyle bir durumdayken."

Takım patronu Binotto, galibiyet için mücadele etmeye alışırken Ferrari'nin hatalarından ders alacağını söyledi.

Binotto, "Bu durumların bizi daha güçlü yapacağına eminim."

"Rekabetçi olduğumuzun farkındayız fakat kazanmak farklı bir görev. Bu farklı seviyede bir zorluk."

"Takım olarak hâlâ gelişiyoruz, öğreniyoruz ve belki biraz daha zaman alabilir." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the Spanish GP

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images