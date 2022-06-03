Binotto: "Monako'daki hatalarımız bizi güçlendirecek"

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Pole pozisyonunu alan Charles Leclerc, yarışta ıslak zemin lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçerken Ferrari'nin birkaç strateji hata yapmasıyla birlikte liderliği Perez'e kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi.

Leclerc, evindeki yarışta kazanma şansını kaybettikten sonra şunları söyledi: "Bazen hatalar olabilir ama genel olarak çok fazla hata yaptık."

"Geçmiş senelerde de burada bu tür sıkıntılar yaşadık, bu yüzden artık buna, eve hayal kırıklığı yaşayarak dönmeye alıştım ancak bunu yapamayız, özellikle de böyle bir durumdayken."

Takım patronu Binotto, galibiyet için mücadele etmeye alışırken Ferrari'nin hatalarından ders alacağını söyledi.

Binotto, "Bu durumların bizi daha güçlü yapacağına eminim."

"Rekabetçi olduğumuzun farkındayız fakat kazanmak farklı bir görev. Bu farklı seviyede bir zorluk."

"Takım olarak hâlâ gelişiyoruz, öğreniyoruz ve belki biraz daha zaman alabilir." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the Spanish GP Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu, Leclerc'in güç ünitesi sorunları nedeniyle lider götürdüğü İspanya Grand Prix'sinde yarış dışı kalmasının ardından, Monakolu pilot ve Ferrari için kaçan ikinci galibiyet oldu ve şampiyonluk Max Verstappen'e geçti.

Binotto, "En hızlı araca sahipken ve pole alıyorken yarışı kazanamamak bir hayal kırıklığı."

"İspanya'da olanlar tamamen farklıydı, yarışı açıkça lider götürürken dayanıklılık sorunları yaşadık. Burada ise hayatımızı biraz daha zorlaştıracak durumlar vardı. Fakat bunları anlamak ve karar vermekte iyi değildik. Bu nedenle bir hayal kırıklığı oldu." dedi.

Leclerc, şunları ekledi: "Maalesef her şey bizim karşımızda. Bu nedenle evimde bunların olması canımı acıtıyor ama hayat bu ve daha güçlü geleceğiz."