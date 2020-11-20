Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

paylaşım
yorumlar
Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor
Ekleyen:
, Editör

Ferrari F1 patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin Mercedes'e kıyasla yaklaşık 40 ila 50 beygir daha geride olduğunu ima etti.

Ferrari bu yıl motor tarafında ciddi problemler yaşadı ve şu anda gridin en yavaş motoruna sahip oldukları düşünülüyor.

Ancak Maranello merkezli ekip, gelecek yıl için yeni bir güç ünitesi geliştiriyor ve bundan gelen verilerin "oldukça iyi olduğu" söyleniyor.

Yine de diğer motor üreticileri de durmayacağı için Ferrari'nin ön tarafa ne kadar yakın olacağı merak konusu.

Mattia Binotto, Honda ve Renault'yu yakalamalarının kendileri için iyi bir şey olacağını söyledi ve Mercedes'in şu anda 40 ila 50 beygir önde olduğunu ima etti.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari in the press conference

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari in the press conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto, "Şu anda en iyi motora sahip değiliz, ancak gelecek yıl tamamen yeni bir motora sahip olabileceğiz."

"Dynodaki sınırlamalar, test konusunda bizi yaratı olmaya zorluyor. Fakat şimdilik sonuçlardan memnunuz."

"Mercedes'e ulaşabilir miyiz? Belki de bu, çok fazla şey istediğimiz anlamına gelir çünkü böyle bir şey 40 ila 50 beygir güç kazanmamız anlamına geliyor."

“Fakat bugün Honda ve Renault ile eşit olmak, kendi içerisinde kayda değer bir adım olacak."

“Küçük detaylar hariç, 2021'in tamamı için sadece bir motor versiyonuna sahip olabileceğimizi unutmamalıyız. Bu açıdan yeni motorda herhangi bir hataya yer yok." dedi.

 
Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"

Önceki haber

Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak

Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Red Bull, Verstappen'in ön kanadının yanlış şekilde ayarlandığını doğruladı

Raikkonen: "Kartingde yarışmanın maliyeti çılgınca"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Kartingde yarışmanın maliyeti çılgınca"

Son Haberler

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir

Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak
F1 Formula 1 / Analiz

Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir

2s
2
Formula 1

Vettel, son tur hatasından sonra Leclerc'e tavsiyelerde bulunacak

13s
3
Formula 1

Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"

1s
4
Formula 1

Barrichello: "Hamilton, Schumacher'den daha iyi"

15s
5
Formula 1

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor

13s

Son Haberler

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor
F1

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"
F1

Wolff: "Yedinci şampiyonluk Hamilton'ı 'daha pahalı' yapacak"

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir
F1

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir

Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak
F1

Abu Dhabi'deki testlere Ferrari ile Shwartzman ve Fuoco katılacak

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor
F1

F1, gelecek senelerde dönüşümlü 24 yarış planlıyor

Son Videolar

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
20s

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.