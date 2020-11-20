Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

Ferrari bu yıl motor tarafında ciddi problemler yaşadı ve şu anda gridin en yavaş motoruna sahip oldukları düşünülüyor.

Ancak Maranello merkezli ekip, gelecek yıl için yeni bir güç ünitesi geliştiriyor ve bundan gelen verilerin "oldukça iyi olduğu" söyleniyor.

Yine de diğer motor üreticileri de durmayacağı için Ferrari'nin ön tarafa ne kadar yakın olacağı merak konusu.

Mattia Binotto, Honda ve Renault'yu yakalamalarının kendileri için iyi bir şey olacağını söyledi ve Mercedes'in şu anda 40 ila 50 beygir önde olduğunu ima etti.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari in the press conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto, "Şu anda en iyi motora sahip değiliz, ancak gelecek yıl tamamen yeni bir motora sahip olabileceğiz."

"Dynodaki sınırlamalar, test konusunda bizi yaratı olmaya zorluyor. Fakat şimdilik sonuçlardan memnunuz."

"Mercedes'e ulaşabilir miyiz? Belki de bu, çok fazla şey istediğimiz anlamına gelir çünkü böyle bir şey 40 ila 50 beygir güç kazanmamız anlamına geliyor."

“Fakat bugün Honda ve Renault ile eşit olmak, kendi içerisinde kayda değer bir adım olacak."

“Küçük detaylar hariç, 2021'in tamamı için sadece bir motor versiyonuna sahip olabileceğimizi unutmamalıyız. Bu açıdan yeni motorda herhangi bir hataya yer yok." dedi.