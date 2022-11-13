Binotto: "Mercedes'in yükselişi şaşırtıcı değil"

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Ferrari, sezona şampiyonluk umuduyla başlasa da sezon ilerledikçe bir kez daha gerilemekten kurtulamadı. Ferrari, Red Bull'un gerisine düşmekle kalmadı, Mercedes de çok ciddi bir şekilde aradaki farkı kapattı ve hatta istikrarlı bir şekilde Ferrari'den daha fazla puan almaya başladı.

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Ferrari'nin Brezilya GP sıralamalarının son bölümünde Charles Leclerc'e geçiş lastiklerini takma hatasının ardından Ferrari'nin üst yönetiminde değişiklik yapması gerektiğini söyledi.

Sky Almanya'ya konuşan Ralf, "Bu sene, aslında harika performans sergileyebilecekleri durumlarda sürekli olarak hata yapmayı başarıyorlar."

"Onların bahaneleri karşısında ikna olmuş değilim. Diğer herkes kuru zemin lastiklerindeyken, onlar geçiş lastiklerindeydi. Ferrari'de değişiklik olması gerekiyor."

"Her şeyin bu şekilde kalmaya devam edeceğinden emin değilim. Ferrari bu sene hızlı bir araca sahipti ancak her zaman onunla minimumu almayı başardılar."

"Onların yönetiminde değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum, aksi takdirde her şey onlar için zor olmaya devam edecek. Bir şeyleri değiştirmeleri gerekiyor." dedi.

Ralf Schumacher'in bu sözleriyle, son haftalarda İtalya'da 2023 öncesinde takımdan gönderileceği iddia edilen Takım Patronu Mattia Binotto'yu işaret ettiği açık.

Binotto, Brezilya'da Sky Italia'ya yaptığı açıklamada bu tür eleştirileri önemsemedi ve Mercedes'in bu kadar güçlü olmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Binotto, "Çok fazla şey söyleniyor. Herkes her zaman eleştiri yapmaya hazır."

"Mercedes çok güçlü. Ancak bu bizim için şaşırtıcı değil çünkü onlar Amerika ve Meksika'da güncellemeler getirirken biz, bir süredir 2023 aracının gelişimine odaklanmış durumdayız." dedi.

Brezilya GP'ye Mercedes pilotları ilk çizgiden başlarken, onların arkasında Red Bull pilotları olacak. Ferrari ise Charles Leclerc'le 5., Carlos Sainz ile 7. sıradan başlayacak.