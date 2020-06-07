Binotto: "Mercedes'in yerinde olsaydık şimdiye kadar Hamilton'la sözleşme yenilemiştik"

Ferrari, henüz 2020 sezonu başlamamış olmasına rağmen önce Charles Leclerc'in anlaşmasını beş yıl uzattı, daha sonra da Sebastian Vettel ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurup, Carlos Sainz ile anlaştığını açıkladı.

Şimdi taraflar sezon sonu yollarını ayıracaklarını bilerek sezona başlayacaklar.

Fakat Mercedes bu tutumu sorguladı ve aynı şeyi yapmayacaklarını, bunun yeren sezona başladıktan sonra karar vereceklerini duyurdu.

Hatta Toto Wolff, altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'la bile yeni sözleşme için görüşmediklerini söyledi.

La Stampa ile yaptığı özel röportajda Mercedes patronu Toto Wolff'un bu sözlerine yanıt veren Binotto, "Mercedes'in her zaman bizimle ilgili fikirlere sahip olmasına sevindim. Ben de onların henüz Hamilton'la sözleşme yenilememiş olmalarına şaşırdım. Biz olsaydık çok daha önce yapardık."

"Sebastian'a karşı tamamen şeffaf olmak adına böyle bir karar aldık. Geleceği hakkında düşünmesi gerekiyor ve kararı erteleyemedik. Seçimimiz ona karşı doğruydu."

"Eğer Mercedes'e giderse onun için mutlu olurum. Dört kez dünya şampiyonu oldu ve en iyi takımda olmayı hak ediyor." dedi.

Binotto, Antonio Giovinazzi'yi hiç aday olarak görüp görmedikleri sorusuna, "Antonio bünyemizde yer alan bir pilot ama ana takıma katılması için henüz çok erken. Alfa Romeo'daki ilk yılının ardından Ferrari'ye geçmek zorunda kalsaydı, üzerinde çok fazla baskıya yol açacaktı." yanıtını verdi.