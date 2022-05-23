Binotto, Mercedes'in Monaco'da galibiyet mücadelesi vermesini bekliyor

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Barcelona'ya büyük bir güncelleme paketiyle gelen Mercedes, yavaş yavaş yolunu bulmaya başlıyor.

Cuma gününden itibaren umut verici bir tempoya sahip olan takım, Cumartesi günü sıralama turlarını George Russell ile 4, Lewis Hamilton ile 6. sırada bitirmeyi başararak son haftalardaki kötü sonuçların ardından biraz moral buldu.

Yarışta ise işler daha da iyiye gitti. Startta sıra kazanan Russell zaman zaman Red Bull pilotlarıyla mücadele ettiği yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bir kez daha podyuma çıkarken, ilk turda Magnussen ile temas ederek 19. sıraya gerileyen Hamilton iyi bir yükselişle dördüncülüğe kadar yükseldi fakat son iki turda yaşadığı bir su sızıntısı nedeniyle yarışı beşinci tamamladı.

Mercedes'in bu performansının ardından şampiyonluk mücadelesine dahil olabileceği düşünülürken, Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Monaco için oldukça iddialı tahminlerde bulundu.

Binotto, "Monaco bambaşka bir yarış, İspanya'da gördüklerimizin burada geçerli olması gerekmiyor. Monaco'da Mercedes'in galibiyet mücadelesinin bir parçası olacağını düşünüyorum, çünkü W13 çekiş gücü yüksek bir araç."

"George ve Hamilton, Monte Carlo'da iyi bir yarış çıkarsa hiç şaşırmam. Bana göre tüm şartları eşitlemeniz gerekiyor: Temiz bir tur atmak ve sıralama turlarında trafiğe takılmadan doğru hızı yakalamak önemli olacak. Fark yaratabilecek pek çok yön ve ayrıntı da olacak." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell'ın zirvenin yalnızca 36 puan gerisinde yer aldığını ve Hamilton'ın İspanya'daki en hızlı isim olduğun sırada olduğunu göz önünde bulunduran Mercedes takım patronu Toto Wolff, şampiyonluk ihtimalini tamamen dışarıda bırakmıyor.

Wolff, "Bugün önceki sezonları andıran bir yarış izledik. İlk turda Hamilton tüm grubun neredeyse 30 saniye gerisindeydi, yarışı ise podyumun yakınında tamamladı. Bu çok cesaret verici ve ileriye doğru attığımız büyük adımı gösteriyor."

"Şampiyonluk mücadelesine dahil olabileceğimize yönelik bahse girmeliyiz, ancak ilk iki sırada bitirebilecek bir araca ihtiyacımız var. Bu aracı yeniden elde edebileceğimize inanmak için iyi nedenlere de sahibiz." dedi.