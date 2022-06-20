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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Binotto, Mercedes'in Kanada'da ikinci destek kolunu kullanmasına "şaşırmış"

Ferrari, FIA'nın Kanada GP öncesi yayınladığı teknik direktifin "uygulanamaz" olduğunu çünkü teknik direktiflerin kuralları değiştirmek değil netleştirmek için olduğunu söyledi.

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Binotto, Mercedes'in Kanada'da ikinci destek kolunu kullanmasına "şaşırmış"
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FIA, perşembe günü pilotları dalgalanmanın etkilerine karşı koruma amaçlı yeni bir teknik direktif yayınladı.

Yönetim, bu kapsamda "kabul edilebilir bir dikey salınım seviyesi" belirleyeceklerini ancak "bu metrik için matematiksel bir formülün hâlâ analiz edildiğini" belirtti.

Raporlara göre, bu rakamı geçen her takım, aracının sürüş yüksekliğini 10 mm artıracak.

FIA, teknik direktifi Kanada Grand Prix'sinde veri toplamak için kullandı ve uygulamaya Britanya Grand Prix'sinde başlayacak.

Ferrari, FIA'nın bunu yapabileceğini düşünmüyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Bizce, teknik direktif uygulanabilir değil."

"Bundan FIA'ya da bahsettik."

"Teknik direktif kuralları netleştirmek veya denetleme belirtmek için var. Kuralları değiştirmek için değil. Bunu yapmak yönetimin meselesi." dedi.

Yönetim, takımların Kanada'da bir değil iki destek kolu kullanabileceklerini açıkladı ve Mercedes, bunu yapan tek takımdı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fakat Mercedes bunun tabanlarını stabilize etmeye yardımcı olmadığını söyleyerek aynı gün kaldırdı.

Binotto şunları ekledi: "Teknik direktifin önermeleri yanlışlıkla yayınlandı."

"Metrik uygulanmadı. Ekstra braketler hiçbir araçta yoktu. Yani boşu boşuna büyük bir gürültü oldu."

Auto Motor und Sport'un raporuna göre Ferrari, Red Bull ve McLaren, Mercedes'in FIA'nın direktifine karşı nasıl bu kadar çabuk aksiyon aldığını sorguladı. Takım, 24 saatten az bir süre içerisinde araca ikinci destek kolunu yerleştirdi.

Mercedes takımından biri buna cevap verdi ve şunları söyledi: "Montreal'e geç gelen ve gerekli materyali beraberinde getiren insanlarımız vardı. Problemlerimiz yüzünden destek kolu açısından her şeye hazırdık."

Binotto, bu konuya şüpheci yaklaştı ancak sözüne güvenmek zorunda olduğunu söyledi.

Binotto, "Toto bunu gece yaptıklarını söylüyor. Ferrari bunu yapamazdı."

"Bir takımın bunu bir gecede yapacak kadar güçlü olmasına şaşırdım."

"Ancak onun sözüne güvenmekten başka bir şey yapamam." dedi.

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