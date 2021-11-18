Binotto: "Mercedes'in Interlagos'taki hızı motordan kaynaklanmıyor"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Sao Paulo'da gerçekleştirilen yarışta, bu yılki beşinci içten yanmalı motoruna geçti ve hafta sonu boyunca gösterdikleri performans seviyesi oldukça etkileyiciydi.

Pazar günü için beş sıralık bir motor cezası almasına ve sprint sıralama yarışına en geriden başlamasına rağmen Hamilton, rakiplerini birer birer geçip damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Hamilton belli noktalarda rakiplerinden 30 km/s daha hızlıydı.

Red Bull takımının danışmanı Helmut Marko, Mercedes'in "bir roket yarattığını" söylemiş ve Hamilton'ın yeni içten yanmalı motorunun büyük fark yarattığını belirtmişti.

Ancak Ferrari patronu Mattia Binotto, bu konuda aynı fikirde değildi ve sadece Mercedes'in piste daha iyi adapte olduğunu dile getirdi.

Binotto, Sky İtalya ile olan röportajında şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse bunun güç ünitesiyle alakalı bir konu olduğunu düşünmüyorum."

"Bir araç, bir piste diğerlerine kıyasla daha iyi adapte olabilir. Meksika'da Red Bull'un avantajlı olduğunu gördük. Sao Paulo'da ise güçlü olan taraf Mercedes'ti."

"Bunu motor değişikliği yapmayan Bottas'ın performansından da anlayabilirsiniz. İkisi [Bottas ve Hamilton] arasındaki fark küçüktü."

"Bence en önemli şey sahip oldukları araçların, -ikisinin kimsenin hiç bilmediği- sonraki üç yarışa nasıl adapte olacağı."

Kalan üç yarış Ferrari için de önemli olacak çünkü şu anda McLaren ile aralarında 31,5 puan farkı olsa da, kalan yarışlarda her şey olabilir.

Binotto, "Şu anda McLaren'ın 31,5 puan önündeyiz ve bu, sezon başından beri yakaladığımız en büyük fark."

"Sezonun bitmesine üç yarış kaldı ve bunun önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz."

"Fakat temkinli kalıyorum, çünkü dayanıklılık, kalan yarışlarda önemli bir faktör olmaya devam edecek." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images