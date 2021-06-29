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Formula 1 Haberler

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Franco Nugnes
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes'in son aylarda organizasyon içerisinde yaşadığı istikrarsızlığın bedelini ödediği görüşünde.

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Red Bull, Steiermark Grand Prix'sinde arka arkaya dördüncü galibiyetini almayı başardı ve bu yıl Mercedes'e karşı ciddi bir rakip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu, Mercedes'in aracını geliştirmemesi halinde çok ciddi bir rekabetle karşı karşıya oldukları anlamına geliyor.

Red Bull'un RB16B aracını geliştirme konusunda yaptığı çalışmalar Max Verstappen'in avantajını artırmasına yardımcı olsa da  Ferrari takım patronu Mattia Binotto'ya göre diğer faktörler de çok önemli bir rol oynadı.

Binotto'ya göre Red Bull'un kendi organizasyon yapısını koruması ve şirket içerisinde yakalanan istikrar, takımın giderek güçlenmesini sağlama konusunda önemli bir rol oynadı.

Diğer tarafta Mercedes, motor şefi Andy Cowell'ı kaybetti ve teknik direktör James Allison da mevcut görevinden farklı bir pozisyona geçti. Ayrıca Lewis Hamilton'ın kontrat görüşmeleri de bu yılın Şubat ayında sonuçlandı.

Steiermark Grand Prix'sinden sonra Red Bull ve Mercedes arasındaki mücadeleyle ilgili görüşlerini paylaşan Binotto, "Teknik yönlere bakmadan ve Red Bull'un harika bir iş çıkardığını kabul etmeden önce, yıllardır istikrarlı bir takıma ve yapıya sahip olduklarından ötürü mükemmel sonuçlar elde ettiklerini belirtmenin doğru olduğunu düşünüyorum."

"Zorluklarla karşı karşıya kalmalarına ve kazanan taraf olmamalarına rağmen, araçlarını geliştirebilmek için gerekli grubu oluşturmaya devam ettiler. Şimdi de bunun meyvelerini alıyorlar."

"Öte yandan Mercedes'e baktığımızda, geçen yıl takım içerisindeki bazı pozisyonlar gözden geçirildiği için önemli iç değişiklikler yaşandı. Ek olarak sürücü anlaşmasını sadece bu yılın Şubat ayında imzaladılar."

"Bence tüm bunlar, mevcut duruma sebep olan dikkat dağınıklığının belirtileri."

Binotto, Ferrari'nin durumuyla ilgili karşılaştırmalar yapmaktan kaçınsa da, İtalyan ekibin uzun vadede ilerleme kaydedebilmesi için, neler yapabileceğini gösterebilmeleri adına mevcut yapıya zaman vermeleri gerektiğini söyledi.

Binotto ek olarak motor performansı hakkında da konuştu. İtalyan patron, Red Bull'un motor partneri Honda'nın dayanıklılık endişeleri nedeniyle, başlangıçta motor performansını azalttığını ve yeni güncellemeyle beraber bu sorunları çözerek yeniden tam güçte gidebildiğini düşünüyor.

"Duyduğum ve okuduğum şeylerle aynı görüşte değilim çünkü Honda motorunun GPS verilerine baktığımızda, performans seviyesi sezon başında Bahreyn'de sahip oldukları performansa denk geliyor."

"Daha sonra dayanıklılık sorunları nedeniyle performansı düşürmek zorunda kaldılar. Bunu çözerek, sezonun başında sahip oldukları seviyeye geri döndüklerini düşünüyorum."

"Yani ileriye doğru bir adım atılmadı. Mesela biz Bahreyn'den bu yana her zaman aynı performans seviyesine sahiptik çünkü motor, sürekli bu seviyede kalmamıza izin verdi."

"Yani Red Bull ileriye doğru büyük bir adım atmadı, çünkü kurallar zaten bunu yapmalarına izin vermezdi."

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