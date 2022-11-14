Binotto: "Mercedes ilk zaferini çok daha önce almalıydı"

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Ferrari, 2022 aracının gelişimini sonlandırdı ve son haftalarda tamamen 2023 aracına odaklandı.

Son yarış Brezilya'da Mercedes duble yaparken, Ferrari pilotları üçüncü ve dördüncü oldular. Hal böyle olunca da şampiyona ikinciliği iyice tehdit altına girmiş oldu.

Son yarışın ardından konuşan Binotto, "Charles'ın kazası ve Carlos'un fren soğutma kanalına sıkışan vizör bandı nedeniyle ilk pit stopları planlanandan erken yapmak zorunda kaldık. Bundan ötürü de yarış bizim için daha ilk bölümden itibaren zorlaştı."

"O andan itibaren, her zaman zorlamak gerekiyordu. Agresif stratejimiz ve tüm takımın harika çalışması sayesinde, üçüncü ve dördüncü bitirmeyi başardık. Bu sayede Abu Dhabi'deki son yarışa girerken hayati olabilecek birçok puan topladık."

"Şimdi heyecan dolu bu son yarış için mümkün olduğunca iyi hazırlandığımızdan emin olmaya odaklanıyoruz."

Binotto, Perez'in arkasında sıkışan Carlos Sainz'ın galibiyeti bundan ötürü kaybettiğine inanmıyor ve Mercedes'in hızına dikkat çekiyor.

"Şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence Mercedes çok hızlıydı. Mücadelede olacağına eminim ama Perez'i geçmek bile zordu. Yani bir Mercedes'i geçmek daha da zor olurdu."

"Evet, Perez olmasaydı daha yakın olabilirdi. Mücadelenin içinde olurdu ama kazanacağını sanmıyorum."

"Mercedes'in bu kadar hızlı olması bence sürpriz değil. Bana şaşırtıcı gelmiyor çünkü son yarışlara bakarsam, belki de farklı lastik seçimi yapsalardı, çok daha önce yarış kazanabilirlerdi. Şimdiye kadar sadece doğru lastik seçimi yapamadıkları için kazanamadılar."

"Bu yarıştaki hatta son yarışlardaki en hızlı takım onlardı, bu yüzden Brezilya'da kazanmaları şaşırtıcı değil."

"Austin'e yeni bir aero paketi getirdiler, bence bu iyi çalıştı ve bundan faydalanıyorlar."