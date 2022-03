Binotto: "Melbourne için favori Red Bull çünkü şampiyon onlar"

Ferrari, 2022 sezonunun ilk iki yarışında Red Bull ile kıyasıya bir rekabete girmişti ve bunlardan birisini Red Bull diğerini ise Ferrari kazandı.

Fakat Ferrari, ilk iki yarışta alınabilecek 88 puandan 78'ini almayı başardı. Bu da şampiyonada rahat şekilde ilk sırada yer aldıkları anlamına geliyor.

Charles Leclerc ve Max Verstappen arasındaki keyif verici Cidde yarışının ardından konuşan Binotto, yarışla alakalı şunları söyledi: "Öncelikle Red Bull ve Ferrari'yi bu harika mücadele için tebrik etmek istiyorum. Max harika bir sürüş çıkardı ve iki pilot arasında zafer için muhteşem bir mücadele gördük. İstediğimiz şey de zaten buydu."

"Kendimize gelirsek, galibiyet için savaştık, sezon başında kendimize koyduğumuz hedef buydu, bu yüzden takım çok mutluyuz. İlk iki yarışta 78 puan kazandık ve bu, iyi bir başlangıç."

"Bence Charles Leclerc harika bir yarış çıkardı ve akıllıca sürdü. Gerçekten çok yetenekli. Hem o hem de Max'in çok yetenekli pilotlar olduğuna şüphe yok ve bunu bir kez daha gösterdiler. Küçük yaşlardan beri birbirleriyle savaşıyorlardı ve şimdi de Formula 1'de mücadele ediyorlar. Sezon harika başladı."

Bu mücadelenin devam edip etmeyeceği sorusuna Binotto, "Bu hafta sonu Red Bull'un düzlüklerdeki hızı çok yüksekti fakat biz, aracı virajlarda hızlı olacak şekilde ayarlamaya karar verdik. Bakalım önümüzdeki iki yarışta güç düzeni nasıl olacak? Zorlu savaşın devam edeceğine eminim."

"Cuma günü Max'in yüksek yere basma gücü ile başladığını görmüştük fakat sonrasında yavaş yavaş yere basma gücünü azalttılar. Oysa biz, lastik aşınmasını hesaba katarak, yüksek yere basma gücü ayarı seçtik. Buna rağmen Red Bull bu hafta sonu lastiklerde sorun yaşamadı ve bundan faydalanmış oldular." dedi.

Melbourne hakkında ise Binotto, "Sanırım yine çok sıkı bir mücadele göreceğiz. Red Bull'u favori olarak görüyorum çünkü onlar [son] şampiyon. Fakat elimizden geleninin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rekabetçi kalmak önemli. Bakalım önlerinde kalabilecek miyiz?" dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, at the restart

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images