Binotto: ''McLaren’la aramızda sıkı bir üçüncülük mücadelesi var''

Ferrari, 2020 yılında geçirdiği kötü sezonun ardından, bu yıl daha iyi bir performans sergiliyor gibi görünüyor.

İtalyan takımın pilotları, 2021 sezonunun ikinci yarışını dördüncü ve beşinci sırada tamamladı ve üçüncülük mücadelesindeki takım için önemli puanlar topladılar.

Yarıştan sonra McLaren ve Ferrari'nin üçüncülük yarışında olup olmadığı sorulan Ferrari takım patronu Binotto, ‘’Evet, bunu onaylayabilirim. Mercedes ve Red Bull hâlâ önümüzde ve bunun bir sürpriz olmadığını düşünüyorum çünkü geçtiğimiz yıl da çok hızlılardı.''

''Ben bu süreçteki gelişimimizden mutluyum ancak Carlos’un da söylediği gibi, McLaren’la aramızda sıkı bir üçüncülük mücadelesi var. Sezon için hedefimiz bu mu? Bence hedeflerimiz tüm alanlarda gelişebileceğimizi kanıtlamak.''

''Bence bunu başarabiliriz, bu bir zihniyet meselesi ve en sonunda sonuçları göreceğiz. Benim için önemli olan şey, gelişebildiğimizi ve iyi bir başlangıç noktamız olduğunu göstermek.’’ dedi.

İtalyan takım patronu, 2022 planlarından da kısaca şöyle bahsetti: ‘’2021 aracımız, beklediğimiz gibi çalışıyor, verilerimizde iyi korelasyonlarımız var ve bu harika. 2022 aracını geliştirmeye geçme zamanı mı? Biz bunu yapmaya zaten Ocak’ta başladık.’’

Kırmızı bayraktan sonra orta hamur kullanma stratejisinden de bahseden Binotto, yumuşak lastik kullansalardı yarış sonuna kadar bu lastiklerin parçalanabileceğini düşündüklerini söyledi.

‘’Bunu, sabah yaptığımız strateji toplantısında sürücülerimiz ve mühendislerimizle konuşmuştuk. O noktada en az 30 tur vardı ve uzun sürüşlerde, yumuşak lastiklerin parçalanacağını düşünüyorduk, örneğin Norris’e değil fakat Ricciardo’ya olduğu gibi. Bu yüzden tercihimizi orta hamurdan kullandık çünkü bunun en iyi seçenek olduğunu düşündük.’’

Aston Martin, aerodinamik kuralların değişimi için zorluyor ve bu konu hakkındaki görüşleri sorulan Binotto şunları söyledi: ‘’Bir yönetim var ve eğer aero kurallarını değiştirmeniz gerekiyorsa, bu yönetimden geçmeniz gerekiyor. Ferrari olarak, güvenlik nedeniyle söylenenlerin uygun seçim olduğunu düşünüyoruz. Bu seçim, tüm teknik direktörlerle Teknik Danışma Komitesi’nde konuşuldu.’’