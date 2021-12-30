Binotto: "Masi, Abu Dhabi'de 'gezegenin en zor işini' yaptı"

Masi, Yas Marina Pisti'ndeki yarışta Nicholas Latifi'nin kaza yapmasının ardından, son turlarda aldığı kararlardan yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bu kararlar, Max Verstappen'in, Lewis Hamilton'ı geçerek ilk şampiyonluğunu elde etmesini sağladı ve şampiyonluğun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynadılar.

Binotto ise, Masi'nin her ne karar almış olursa olsun eleştirileceğini söyledi.

Binotto, GPFans'e, "Abu Dhabi'de olanlarla ilgili olarak, hangi kararı alırsa alsın, bir taraf mutlu bir taraf da mutsuz olacaktı."

"Bence o sırada yaptığı iş, gezegenin en zor işiydi." dedi.

Binotto, Dünya Konseyi toplantısında bu meselenin tartışıldığını doğruladı ve şunları ekledi: "Bütün olanlardan önemli dersler alındı."

"F1 Komisyonu'nda bunun önemli olduğunu biliyorum. Bütün etkinlikleri, koşulları tartıştık ve geleceğe dair yapabileceğimiz geliştirmeleri belirledik."

"Dünya Konseyi'nde konuşulan en önemli şey buydu."

Binotto, gelecek sezon için konuşmaların da hazırlandığını öne sürdü.

"Ferrari olarak, tüm takım patronları, FIA ve F1 ile oturup, neleri farklı yapabileceğimizi konuşmaktan mutluyuz."

"Kararları yargılamam yanlış olur çünkü dediğim gibi çok zor bir karardı."

"FIA'nın bunu bu şekilde yönetmesinin makul nedenleri var gibi görünüyor. Belki farklı bir şey yapılabilirdi ama yargılamak zor."

"Dediğim gibi, biri mutlu biri mutsuz olurdu. Buna şüphe yok."