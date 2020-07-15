Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 18:48

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, henüz istedikleri hızda olmadıklarını söyledi ve hedeflerinin mümkün olduğunca çok puan almak olduğunu söyledi.

Ferrari, geride kalan ilk iki yarışta sadece 19 puan alabildi ve şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.

Takım bu hafta sonu bazı yeni güncellemelere sahip olacak ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu hafta sonu mümkün olduğunca çok puan almak istediklerini söyledi.

Binotto, "Hungaroring, ilk iki yarışa ev sahipliği yapan Avusturya'daki Spielberg'den çok farklı bir pist. Bu nedenle araçların maksimum yere basma gücü isteyen bir pistte nasıl davrandığını görmek ilginç olacak."

"Avusturya'nın aksine, Macaristan'da geçiş yapmanın genellikle nadir bir durum olduğu düşünüldüğünde, tek turda lastik yönetimi ve sıralama turları için iyi şekilde hazırlanmak hayati önem taşıyor."

"Aracımızın performans seviyesinin kendi beklentilerimizle ya da taraftarlarımızın beklentileriyle örtüşmediğini biliyoruz, ancak mümkün olduğunca çabuk gelişmek için her alanda tam gaz çalışıyoruz."

"Bu hafta sonu için hedefimiz çok net; olabildiğince çok puan almak."

"Bunu gerçekleştirebilmek için, sürücülerimizden araç hazırlığına, üst üstündeki çalışmalarımızdan dayanıklılığa kadar her alanda mükemmel olmamız gerekiyor." dedi.

Sebastian Vettel, "Geçen hafta sonu Spielberg'deki olumsuz sonuçtan hemen sonra piste dönebilmek harika. Hungaroring pisti sürücüler için fiziksel olarak zor bir pist, çünkü pistte neredeyse hiç düzlük yok ve yarış çok sıcak bir dönemde yapılıyor." derken, Charles Leclerc şunlar ekledi:  “Direksiyonun arkasına dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hungaroring'i seviyorum. Burası en ufak bir hatanın bile zamana mal olduğu birkaç zor bölüme sahip olan, çok teknik bir pist. Bu nedenle, özellikle sıralama turlarında mükemmel bir turu bir araya getirmek kolay değil."

 

Sonraki haber
FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış

Önceki haber

FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış

Sonraki haber

Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor

Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor
Formula 1 / Formula 1
30dk

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor
Formula 1 / Formula 1
9dk

Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor

FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış
Formula 1 / Formula 1
1s

FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış

Irvine: "Ferrari, Vettel'in yarışmaması için ona para vermeliydi"
Formula 1 / Formula 1

Irvine: "Ferrari, Vettel'in yarışmaması için ona para vermeliydi"

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"
Formula 1 / Formula 1

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"

Binotto: "Kazada Leclerc'in suçlu olduğu açık"
Formula 1 / Formula 1
2s

Binotto: "Kazada Leclerc'in suçlu olduğu açık"

Mercedes, Macaristan'da Red Bull ile savaşmaya hazır
Formula 1 / Formula 1
3s

Mercedes, Macaristan'da Red Bull ile savaşmaya hazır

Son Haberler

Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor
Formula 1 / Formula 1
9dk

Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor
Formula 1 / Formula 1
30dk

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor

FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış
Formula 1 / Formula 1
1s

FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış

Verstappen, Macaristan için sabırsızlanıyor
Formula 1 / Formula 1
2s

Verstappen, Macaristan için sabırsızlanıyor

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Racing Point anlaşmasını birkaç gün içerisinde imzalayabilir!

2
Formula 1

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor

30dk
3
Formula 1

FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış

1s
4
Formula 1

Wolff: "Ferrari'nin durumu F1 için iyi değil"

5
Formula 1

Irvine: "Ferrari, Vettel'in yarışmaması için ona para vermeliydi"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Son Haberler

Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor
F1

Hamilton, F1'in çifte yarışlarda daha "yaratıcı" olmasını istiyor

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor
F1

Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor

FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış
F1

FIA, Wolff'un yüz siperliğini yasaklamış

Verstappen, Macaristan için sabırsızlanıyor
F1

Verstappen, Macaristan için sabırsızlanıyor

Binotto: "Kazada Leclerc'in suçlu olduğu açık"
F1

Binotto: "Kazada Leclerc'in suçlu olduğu açık"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.