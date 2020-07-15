Ferrari, Macaristan'da "mümkün olduğunca çok puan almayı" hedefliyor

Ferrari, geride kalan ilk iki yarışta sadece 19 puan alabildi ve şampiyonada beşinci sırada yer alıyor.

Takım bu hafta sonu bazı yeni güncellemelere sahip olacak ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu hafta sonu mümkün olduğunca çok puan almak istediklerini söyledi.

Binotto, "Hungaroring, ilk iki yarışa ev sahipliği yapan Avusturya'daki Spielberg'den çok farklı bir pist. Bu nedenle araçların maksimum yere basma gücü isteyen bir pistte nasıl davrandığını görmek ilginç olacak."

"Avusturya'nın aksine, Macaristan'da geçiş yapmanın genellikle nadir bir durum olduğu düşünüldüğünde, tek turda lastik yönetimi ve sıralama turları için iyi şekilde hazırlanmak hayati önem taşıyor."

"Aracımızın performans seviyesinin kendi beklentilerimizle ya da taraftarlarımızın beklentileriyle örtüşmediğini biliyoruz, ancak mümkün olduğunca çabuk gelişmek için her alanda tam gaz çalışıyoruz."

"Bu hafta sonu için hedefimiz çok net; olabildiğince çok puan almak."

"Bunu gerçekleştirebilmek için, sürücülerimizden araç hazırlığına, üst üstündeki çalışmalarımızdan dayanıklılığa kadar her alanda mükemmel olmamız gerekiyor." dedi.

Sebastian Vettel, "Geçen hafta sonu Spielberg'deki olumsuz sonuçtan hemen sonra piste dönebilmek harika. Hungaroring pisti sürücüler için fiziksel olarak zor bir pist, çünkü pistte neredeyse hiç düzlük yok ve yarış çok sıcak bir dönemde yapılıyor." derken, Charles Leclerc şunlar ekledi: “Direksiyonun arkasına dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hungaroring'i seviyorum. Burası en ufak bir hatanın bile zamana mal olduğu birkaç zor bölüme sahip olan, çok teknik bir pist. Bu nedenle, özellikle sıralama turlarında mükemmel bir turu bir araya getirmek kolay değil."