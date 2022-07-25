Binotto: "Leclerc'in hata yapmaya eğilimli olduğunu söylemek haksızlık"

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Monakolu pilot, Paul Ricard'daki yarışı lider götürüyordu ve rakibi Max Verstappen'e kıyasla daha iyi lastik aşınması olduğu için her şey kontrol altındaydı.

Fakat 18. turda bir hata yaparak bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı. Bu da Verstappen'in liderliği almasına ve şampiyonada fark açmasına sebep oldu.

Leclerc, Emilia Romagna Grand Prix'sinde ikinciliği kovalarken kaza yapmış ve değerli puanlar kaybetmişti.

Ferrari pilotu, İtalya'daki yarışta pite geldikten sonra yarışa geri döndü ve altıncı sırada finiş gördü.

İki kaza da Leclerc'in şampiyonada önemli puanlar kaybetmesine neden oldu ve Ferrari pilotu şu anda sezonun geri kalanında talihinin değişmesini umuyor.

Fakat takım patronu Mattia Binotto, Leclerc'in hata yapmaya yatkın olduğuna dair söylentileri reddetti.

Binotto, "Bence bu biraz haksız bir yargı."

"Kesinlikle sınırda sürüyordu. Sınırda giderken de olabilecek şeyler var."

"Neden olduğunu ve bir şey olup olmadığını göreceğiz. Bunu tartışmak için zaman ayıracağız ama şu anda onu suçlamak için bir sebep yok."

"Öğreneceğine eminim. Charles'ın hata yaptığında çok güçlü bir şekilde tepki verdiğini her zaman gördük. Macaristan'a daha güçlü ve daha aç bir şekilde geri döneceğine eminim." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, crashes out at Le Beausset Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Binotto, Ferrari'nin hafta sonundaki hızı ve Leclerc'in lastik aşınmasının daha iyi olması ile birlikte galibiyeti alabileceklerini belirtti.

Binotto, "Tempo açısından iyi bir hafta sonu oldu ve araç çok rekabetçiydi. Carlos'un yarışı da bunu gösterdi."

"Charles pole aldı ve yarışı lider götürüyordu. Bence 15. turda lastik aşınması açısından Red Bull'a karşı avantajlıydık ve sonrasında Max pite gelmek zorunda kaldı."

"Stinti uzatabilirdik ve lastik aşınmasıyla mücadele ettiği için pite gelen Max'in zamanına bakarak bunu yapıyorduk."

"Charles tur başında 0.2-0.3 saniye kazanıyordu ve bir kez daha, aracımızın harika olduğunu ve lastik yönetimi konusunda nazik olduğunu gösteriyordu." dedi.

Binotto, Paul Ricard'daki hayal kırıklığına takılıp kalmaktansa Macaristan'da geri dönmeye odaklandıklarını söyledi.

Takım patronu, "Bence Le Castellet'den, paketimize, sürücülerimizin kapasitesine ve hızımıza dair tam güvenle ayrılıyoruz."

"Bir hafta içerisinde Macaristan var. Yeni bir sayfa açmamız ve önümüze bakmamız önemli. Macaristan da çok sıcak olacak ve lastik yönetimi, lastik aşınması ve ısınması yine önemli olacak."

"Yani neden gülmemiz ve olumlu olmamız gerektiğine dair çok fazla sebep var çünkü Macaristan'a giderken hedefimiz kazanmak değil, duble yapmak olacak." dedi.