Binotto: "Leclerc'i yumuşak lastiğe geçirerek yarışını zora soktuk"

Yarışın ilk turlarının ardından ön bölümdeki herkes, ıslak zemin lastiklerinden orta lastik hamura geçiş yaparken, Ferrari yumuşak lastiklere geçme kararı aldı.

Sebastian Vettel'in talebi üzerine Ferrari, Alman pilotun aracına orta lastiği taktı. Ancak Leclerc'in aracında yumuşak lastik vardı.

Sonuç olarak Leclerc, çok fazla aşınan lastiklerden ötürü o bölümde Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'den bile kötü turlar attı. Sonuç olarak da damalı bayrağı 11. sırada gördü.

Konu hakkında konuşan Binotto, "Genel anlamda bakarsak yarış bizi çok fazla hayal kırıklığına uğrattı."

"Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Sıralama turlarından sonra hepimiz daha iyi bir yarış yapmayı umuyorduk. Ama durum böyle değildi. Bunun nedenini analiz etmemiz gerekiyor."

"Charles'ı yumuşak lastiklere geçirme kararı kesinlikle doğru değildi. Onu zor bir pozisyona ve zor bir duruma soktuk. O anda yumuşak lastiği takmanın doğru şey olacağını düşünmüştük çünkü kısa bir süre sonra yeniden yağmur bekliyorduk. Ama yağmur gelmedi..."

"Bir şey olduktan sonra tartışmak kesinlikle kolay oluyor ama doğru seçimi yapmadık. Bu yüzden analiz yapmamız gerekiyor."

"Geride kalan üç yarışın ardından Ferrari olarak içinde bulunduğumuz durumdan hiç de mutlu olamayız. Bu sonuçlar gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor."

"Şimdi Maranello'ya geri dönüyoruz ve hem aracın hem de takımın genel performansının net bir analizini yapacağız. Gerçekten bu durumu en kısa sürede çözmek istiyoruz. Daha fazla çalışmamıza gerek yok, sadece daha iyi çalışmalıyız." dedi.