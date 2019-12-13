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Formula 1 / Son dakika

Binotto, Leclerc ve Vettel'e güveniyor

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Binotto, Leclerc ve Vettel'e güveniyor
Ekleyen:
, Editör
13 Ara 2019 09:40

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel arasındaki ilişkiye güvendiğini dile getirdi.

Ferrari bu yıl, gridin en iyi ikililerinden birisine sahipti ancak iki sürücünün de iyi performans göstermesiyle zaman zaman sorunlar ortaya çıktı.

Özellikle Brezilya GP'deki temasın ardından Sebastian Vettel'in takım içerisindeki geleceği iyice tartışılmaya başladı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Brezilya'daki temastan memnun olmadıklarını ancak bunun tekrar yaşanmayacağını söyledi.

Binotto, sürücüleriyle "patlayıcı" bir kadroya sahip olduklarına yönelik iddiaları ise reddetti.

"Sahip olduğumuz sürücü kadrosu 'patlayıcı' değil. Çok iyi sürücülerimiz var. Hızlı ve iddialı bir kadroya sahibiz. Ancak Brezilya'da yaşananların olmaması gerekiyordu. Sadece hafif bir temas olsa bile sonuçları inanılmaz oldu. Sebastian ve Charles birbirleriyle iyi geçiniyorlar. Temasın kabul edilemez olduğunu biliyorlar. Bunu özel olarak tartıştılar."

"Onlardan ne istediğimizi biliyorlar. Takımız her zaman ilk sırada geldiğini de biliyorlar. Takımda iyi bir atmosfer var, dışarıda yaratılan algı aldatıcı. İletişim kuruyorlar, bilgi alışverişini bulunuyorlar ve netler. Onları yönetmekte sorun yok."

Mercedes, Nico Rosberg ve Lewis Hamilton ikilisyile benzer sorunlara sahipti. Yaşanan temaslardan ötürü de belli kurallar koydu.

Bunun hatırlatılması üzerine Binotto, "Mercedes'in ne yaptığını bilmiyorum. Bu yüzden ikisini kıyaslayamam. Şu anda sürücülerimiz için herhangi bir kural koymak için hiçbir sebep göremiyorum. Gelecekte benzer sorunlar yaşamalarını önleyecek kadar akıllı olduklarına inanıyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

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