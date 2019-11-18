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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Binotto: “Leclerc ve Vettel, insanların düşündüğünden daha iyi anlaşıyor”

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Binotto: “Leclerc ve Vettel, insanların düşündüğünden daha iyi anlaşıyor”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Kas 2019 11:47

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc’in insanların düşündüğünden daha iyi bir ilişkiye sahip olduğunu, ancak Brezilya Grand Prix’sindeki temasın yardımcı olmadığını söyledi.

Vettel ile Leclerc, Interlagos’taki yarışın son bölümünde dördüncülük için savaşırken temas yaşamışlardı.

Leclerc’in sağ ön süspansiyonu kırılırken, Vettel’in sol arka lastiği patladı ve her ikisi de yarış dışı kaldı. İki sürücü de öfkeli şekilde telsizden birbirini suçladı.

Bu, takım emirleri konusunda birçok kez sorun yaşayan ikilinin pist üzerindeki ilk teması oldu.

Vettel ile Leclerc’in sağlıklı bir ilişkileri olup olmadığı sorulduğunda Binotto, “Duyduklarım veya okuduklarım, gözümle gördüğümden oldukça farklı.”

“Monza sıralamalarındaki olayı yönetmek kolay değildi. Olanları netleştirmek durumunda kaldılar, birbirleriyle yüz yüze, açık şekilde konuştular.”

“Aynısı daha sonra Rusya yarışında da yaşandı.”

“Şu anda iyi bir ilişkileri var ve iyi anlaşıyorlar. Bugün olanlar kesinlikle yardımcı olmuyor, ancak tamamen bir drama olduğunu da düşünmüyorum.”

“Bunu daha çok, gerektiğinde netleştirmek için gelecek yıl konusunda bir fırsat olarak görüyorum.” şeklinde konuştu.

Binotto ayrıca bu yarıştaki olayın, anın sıcaklığında değil Maranello’da inceleneceğini söyledi.

Ancak Binotto, yarıştan sonra her iki sürücüyle de konuştu ve görüşlerini dinledi. Ama bunun asıl sebebi mesaj vermekti.

“Onlarla görüşmemin asıl sebebi, röportajlarda neler söylemeleri gerektiği ile ilgiliydi ve duymak istediğim tek şey, takım için üzgün olmalarıydı.”

Leclerc ise kazanın, aralarındaki çalışma ilişkisini etkilemeyeceğini belirtti.

Leclerc, “Bunu arkamızda bırakacak kadar olgun olduğumuzu düşünüyorum. İkimiz de takım için oldukça üzgün hissediyoruz.”

“İki araç da yarışı bitiremedi ve bu büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Gelecek için bunu arkamızda bırakmalı ve birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

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