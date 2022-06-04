Binotto: "Leclerc, tıpkı Gilles Villeneuve gibi Ferrari efsanesini geliştiriyor"

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Leclerc, F1'e geldikten sadece bir yıl sonra 2019'da Ferrari'ye geçti fakat çabucak taraftarların sevdiği bir sürücü haline geldi. Performansı ile 2024'ün sonuna kadar kalacağı uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Leclerc, 2022'de iki yarış galibiyeti ve beş pole pozisyonu ile şampiyonluk mücadelesinde yer alıyor. Şu anda Red Bull pilotu Max Verstappen'den yalnızca dokuz puan geride ikinci sırada.

Fiorano'da\ Villeneuve'nin ölümünün 40. yılını anmak için düzenlenen bir etkinliğin parçası olarak, Leclerc'e Kanadalı'nın 1979 tarihli ikonik Ferrari 312T otomobilini kullanma fırsatı verildi.

Autosport/Motorsport.com tarafından Leclerc ve Villeneuve arasındaki benzerlikler sorulan Binotto, ikisinin de taraftarlar tarafından benimsendiğini ve Ferrari'nin grand prix yarışlarındaki hikayesini geliştirmeye yardımcı olduklarını söyledi.

Binotto, "Charles'a baktığımda sürüş tarzını ve yeteneğini görüyorum ama dahası da var. Öncelikle tutkusu var. Taraftarların da ona karşı bir tutkusu var."

"Ferrari'nin parçası olmak, cavallino'nun (Ferrari'nin şahlanan atı) efsanesini geliştirmeye çalışmaktır. Bunu yapabilen çok az sürücü var ve Charles da tıpkı Gilles gibi onlardan biri."

"Gilles harikaydı. Altı yarış kazandı ama tüm tifosi ve cavallino için sürücü olarak yerini koruyor. Bu onun sürüş ve davranış şeklinin yanı sıra gösterdiği tutkudan kaynaklandı."

"Bence Charles da buna sahip ve bu harika. Biz de tutkuluyuz ve altıdan fazla yarış kazanacağını umuyoruz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari 312T of Gilles Villeneuve Photo by: Ferrari

Villeneuve, 1977'den ölümüne (1982) kadar Ferrari'de yarıştı ve 1979 şampiyonasında takım arkadaşı Jody Scheckter'in arkasında ikinci oldu.

Leclerc, Villeneuve'in aracını sürdükten sonra 1970'lerdeki güvenlik standartlarının bugüne kıyasla ne kadar basit olduğunu açıkladı.

Binotto, "O zamanlarda araçlar çok tehlikeliydi."

"Bir kaza yaparsanız sonuçlarının ne olabileceğini biliyorsunuz. Bugün ise öncesine kıyasla çok ama çok güvenliler. Bu da FIA'nın, F1'in ve takımların çabaları sayesinde oldu."

"Sürücüler kabul ettikleri risklerin boyutu yüzünden çok sinirliydiler ve bence bugün kesinlikle daha güvenliler." dedi.