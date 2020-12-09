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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"

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Binotto: "Leclerc, Schumacher gibi 'tartışılmaz' bir lider olabilir"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mattia Binotto, Michael Schumacher ile Charles Leclerc arasında bazı benzerlikler olduğunu ve Monakolu pilotun, Ferrari için tıpkı Schumacher gibi tartışılmaz bir lider olabileceğini söyledi.

2016'dan bu yana İtalyan marka ile çalışan ve Ferrari'nin genç sürücü akademisinde yetişen Monakolu sürücü, Sauber ile çıktığı ilk F1 sezonunda harika bir performans sergiledi ve ertesi yıl Ferrari'ye geçti.

Genç sürücü, Ferrari ile ilk yılında iki galibiyet almayı başardı ve ardından 2024 sonuna kadar takımda kalmasını sağlayacak uzun vadeli yeni bir kontrat imzaladı.

Takım patronu Binotto, Michael Schumacher'in 1996'da Ferrari'ye katılmasının ardından Maranello merkezli takımla yaptıklarıyla, Leclerc arasında benzerlik görüyor.

Binotto, Beyond the Grid podcast'inde "Sık sık karşılaştırma yapıyorum, çünkü şüphesiz benzerlikler olduğunu düşünüyorum."

“Ferrari, 1995-2000 yılları arasında yatırım yapıyordu. Tıpkı bugün yaptığımız gibi yatırım yaptık, teknolojilere yatırım yaptık, ancak insanlara da yatırım yaptık, gençleri ve genç mühendisleri işe aldık."

“Son yıllarda Ferrari'ye bakarsam, bugün temelimiz haline gelen pek çok genç mühendis istihdam ettik."

“O dönem bir sürücü olarak liderimiz de vardı: Michael. Sanırım bugün de Charles'ımız var. Açıkçası Michael kadar tecrübeli değil çünkü Michael gibi bir dünya şampiyonu değildi."

(Not: Schumacher, Ferrari'ye Benetton'da aldığı şampiyonlukların ardından geldi)

"Sürücü olarak pistte tartışılmaz bir liderimiz var. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecekte bir galibiyet dönemi oluşturmak için tüm şirketin kenetlendiğini düşünüyorum."

"Charles, Michael'ın o dönemki halinden çok daha genç. Hep olduğu gibi, onun takım olarak gelişmesi gerekiyor. Gelecekte Ferrari'nin başarısı, bir şekilde onun lider olarak nasıl davrandığına bağlı olacak."

"Ancak Michael halihazırda bir liderken, Charles lider olarak gelişiyor ancak iyi bir şekilde gelişiyor." dedi.

 

Ferrari, bu yılki aracı SF1000'le oldukça zor bir yılı geride bıraktı ve şampiyonada altıncı sırada yer alıyor.

Ancak Leclerc, zorluklarla Sebastian Vettel'e kıyasla daha iyi baş etti ve Alman pilottan neredeyse üç kat daha fazla puan aldı.

Binotto, Leclerc'in 2020'de, 2019'a kıyasla daha iyi bir iş çıkardığını düşünüyor.

Binotto, "Bu yıl, geçen yıla kıyasla daha iyi sürdü."

“Bence bu yıl sahip olduğu zorlu araca rağmen oldukça güçlü ve tutarlıydı, kendisini farklı pist düzenlerine adapte edebildi ve aracından mümkün olan en yüksek potansiyeli çıkarmaya çalıştı."

"Sadece lastikleri anladığı ve lastiklerde sadece çok güçlü olduğu tek tur performansında değil, aynı zamanda yarış temposunda da güçlüydü."

“Bir sürücü olarak çok fazla şeyi geliştirdi. Bence geçmişe kıyasla daha güçlü biri haline geldi. Bu deneyimle olan bir şey, ancak sadece sürücü olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak geliştiğini düşünüyorum."

“O takıma, Ferrari'ye çok bağlı ve bence takımımız bunu çok iyi hissediyor."

"Ailemizin bir parçası olması hoşuma gidiyor. O gerçekten doğru hareket ediyor ve takıma olan bağlılığını takdir ediyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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