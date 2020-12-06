Binotto: "Leclerc muhteşem bir tur attı"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının son bölümüne kalmayı başardığı Sakhir'de, harika bir son tur atmayı başardı.

Monakolu sürücü, son bölümdeki ilk denemesinde Max Verstappen'le neredeyse aynı turu attı ve ikinci sırada yer aldı. Sonrasında bundan daha iyi bir tur atamayacağını düşünerek araçtan indi ve seansı bıraktı.

Sonuç olarak yarışa dördüncü sıradan başlayacak olan genç sürücünün bu performansı, takım patronu Binotto'dan övgü aldı.

"Charles bugün muhteşem bir tur attı ve bu yılki en iyi sıralama sonucunu tekrarlamış oldu. Elde ettiği dördüncülüğü inanılmaz yeteneği sayesinde aldı ve neredeyse ikinci seansın tamamını kaçırdığını düşündüğümüzde, yaptığı şey gerçekten sıra dışıydı."

"Onu yarış için daha iyi bir pozisyona sokacağı için ikinci bölüme orta lastiklerle kalamaması üzüntü vericiydi ama elinden gelenin en iyisini yaptı."

Sebastian Vettel ise, üçüncü antrenman seansında motor sorunu yaşadı ve sıralama turlarında 13. oldu.

"Sebastian, teknik bir problemden ötürü üçüncü antrenman seansının son bölümünü kaçırdı. Buna rağmen araçta düne kıyasla daha rahat hissetti. Ancak 0.1 saniyenin bile pozisyonlar kazandırdığı veya kaybettiği bir seansta Q2'yi geçemedi."

"Yarışta her zamanki gibi, mümkün olduğunca çok puan almaya çalışacağız. Herkes birbirlerine yakın olduğu için kolay olmayacak, ancak her şeyi mükemmel şekilde yapabilirsek, değerli bir sonuç alabiliriz."