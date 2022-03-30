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Formula 1 Haberler

Binotto: "Leclerc, dünya şampiyonluğunu alabilecek biri gibi sürüyor"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Charles Leclerc'in sürüşünün bir dünya şampiyonu adayı seviyesinde olduğunu söyledi.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Binotto: "Leclerc, dünya şampiyonluğunu alabilecek biri gibi sürüyor"
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Leclerc, Bahreyn'de pole pozisyonundan başlayarak bir galibiyet aldı ve Suudi Arabistan'da kazanmak üzereydi fakat Verstappen'le verdiği keyifli mücadelede liderliği kaybetti ve ikinci oldu.

Sezonun ilk iki yarışında takım arkadaşı Carlos Sainz'ı geçmeyi başaran Leclerc, şu anda şampiyonayı lider götürüyor. Monakolu pilot, Sainz'ın 12 puan ve Bahreyn'de yarış dışı kalan Verstappen'in 20 puan önünde.

24 yaşındaki pilotun dünya şampiyonluğunu alabilecek biri gibi sürüp sürmediği sorulan Binotto, şunları söyledi: "Bence öyle."

"Ancak bu onunla anlaşmamızı 2024 yılına kadar uzatırken beklediğim bir şeydi. Çünkü neler yapabileceğini biliyoruz."

"Bence, şampiyonluk için mücadele edebileceğini gösteriyor."

"Yetenekli olduğuna ve kapasitesi olduğuna hiç şüphe yok. Çok iyi bir pilot ve son iki yarışta yaptıklarından çok memnunuz." dedi.

Leclerc ise yeni nesil araçlarla iyi hissettiğini ama hâlâ "daha fazla performans bulmak için" kendini geliştirebileceği alanlar olduğunu söyledi.

Leclerc, "Sezonun başlangıcından oldukça mutluyum."

"Takımla çalışmalarımız iyi ve ilk yarışların hazırlıkları çok iyiydi. Bu yüzden genel olarak iyi hissediyorum."

"Ancak kesinlikle daha fazlası gelebilir. Mutlu olduğum şey performans değil. Ancak nereler üzerinde çalışmam gerektiğini ve performans bulmak için neyi geliştirmem gerektiğini biliyorum."

"Bunun dünya şampiyonluğunu kazanmak için yeterli olup olmayacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Sezonun hâlâ başındayız ama bunun çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz."

"Birçok kez söylediğim gibi, gelişimler çok önemli olacak ve pilotlar olarak bu rekabetçiliği koruyabilmek için takıma yardım etmeliyiz." dedi.

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