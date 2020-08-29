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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Lastikleri doğru şekilde çalıştıramadık"

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Binotto: "Lastikleri doğru şekilde çalıştıramadık"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, cuma gününün ardından verdiği demeçte, Ferrari'nin şimdiye kadar lastikleri doğru şekilde çalıştıramadığını kabul etti.

Ferrari, Belçika Grand Prix'si hafta sonuna pek de iyi başlayamadı ve günü 15. ile 17. sıralarda tamamladı.

Ferrari'nin bu hafta sonu uzun düzlükler nedeniyle zorlanması beklenen birş eydi. Ancak bu kadar geride olmaları beklenmiyordu.

Seansın ardından konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, lastikleri doğru şekilde çalıştıramadıklarını ve araçta genel bir performans eksikliği olduğunu söyledi.

"Dışarıdan hoş görünmüyordu, ama içeriden de öyleydi (gülüyor)."

"Tabii ki bugün hem ilk hem de ikinci seansta rekabetçi değildik. Lastiklerin çalışmasını sağlamakta zorlanıyoruz, araçta yol tutuş eksikliği var. Frenleme ve hızlanmada zorlanıyoruz ve genel bir performans eksikliği var. Bu yüzden sürücüler yol tutuş, genel yol tutuş hakkında şikayetçiydiler."

"Bence aracımızın potansiyeli bu değil. Eğer gridde bulunduğumuz yeri ve diğerlerine göre rekabet seviyemizi karşılaştırırsanız, en azından bugün aracımız için normal pozisyonlarda değildik."

"Bu yüzden gece boyunca verilere bakmamız, analiz etmemiz ve lastikleri neden doğru sıcaklığa getiremediğimizi anlamalıyız. Sonrasında da üzerinde çalışmalıyız. Hafta sonunun geri kalanı için bunu çözdüğümüzden emin olmak için çok fazla şey yapmalıyız. Her iki araçta da ayn durum var. Bu yüzden sürücüyle ilgili bir durum değil.

"Yani eğer lastikleri doğru doğru aralığa getiremiyorsanız, onları çalıştıramıyorsunuz demektir. Eğer yol tutuşunuz yoksa da o zaman ikinci sektörde hızlı olamazsınız. Sonuç olarak bugün olduğu gibi her üç sektörde de yavaş kalıyorsunuz. Yani yapacak çok işimiz var. Hafta sonunu geri kalanı için bunu çözmeye çalışacağız."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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