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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Kronometre yalan söylemez, hayal kırıklığı yaşıyoruz"

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Binotto: "Kronometre yalan söylemez, hayal kırıklığı yaşıyoruz"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 18:43

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin hızının şu noktada Avusturya'daki gibi olduğunu belirtti.

Ferrari sezona istediği başlangıcı yapamazken, Red ull Ring'deki iki yarışta da sıralama turlarında son bölüme sadece bir araçla kaldı.

Ferrari bu hafta sonuna bazı yeni güncellemeler getirmişti ve Sebastian Vettel araçta daha rahat hissettiğini söylüyordu.

Fakat Ferrari, yağmurlu geçen sıralama turlarında Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault ve hatta AlphaTauri'ye geçildi.

Seans sonrasında konuşan Mattia Binotto, hayal kırıklığını gizlemedi.

"Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir gün. Kronometrenin asla yalan söylemediğini kabul etmek zorundayız."

"İki sıralama turlarındaki koşullar farklı olsa da, sadece son birkaç yıldır en yakın rakiplerimiz olanlara karşı değil, aynı zamanda düne kadar genel olarak arkamızda olan diğer takımlara karşı da rekabetçi değildik."

"Araç için hazırladığımız güncellemeleri planlanandan daha erken getirmek için çok çalıştık, ancak pist üstünde bunların sonuçlarını göremedik."

"Bunun nedenini bulmalı ve durumu değiştirmeliyiz. Mevcut durum Ferrari gibi bir takım için yeteri kadar iyi değil."

"Bu konuda sakin kalmalıyız, ama gerçekleri görmezden de gelemeyiz."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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