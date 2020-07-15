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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Kazada Leclerc'in suçlu olduğu açık"

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Binotto: "Kazada Leclerc'in suçlu olduğu açık"
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 16:38

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, geçtiğimiz pazar günü yaşanan kazanın Charles Leclerc'in hatası olduğunu söyledi.

Ferrari pilotları, ilk ona girmekte zorlandıkları sıralama turlarının ardından gridin orta kısmından yarışa başladılar ve ilk turda temas yaşayarak yarış dışı kaldılar.

Tekrarlarda Charles Leclerc'in agresif bir hamle yaparak aracının kontrolünü kaybettiği görülüyordu.

Ferrari patronu Mattia Binotto, yaptığı ilk açıklamalarda kimseyi suçlamak istemediğini söylese de, olayın Leclerc'in suçu olduğunu kabul etti.

Binotto, "Elbette yazık oldu. Her iki aracında iki tur içinde yarış dışı kaldığını görmek acı vericiydi. Ama yüzümüzü ellerimizle örtmemeli ya da saklamaya çalışmamalıyız."

"Olayla ilgili her şey çok açık. Olayın tekrarını gördüğümüz zaman, olanlardan Leclerc'in sorumlu olduğu açıktı."

"Her iki sürücüyle de görüştüm ve aralarındaki ilişkide hiçbir sorun yok. Leclerc hatasını kabul etti ve Vettel'den zaten özür diledi."

"Hafta sonu boyunca geliştik ancak her şey kötü şekilde sona erdi. Tüm bunlar orta gruptan başlamamamız için aracı geliştirmeye devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor."

"Yeterince rekabetçi olmasak bile şu noktada aldığımız her puan çok önemli. Bunun için her fırsatı doğru şekilde kullanmak zorundayız. Tabii ki kuru zeminde yeni parçaların ne kadar iyi çalıştığını doğrulayamamak da üzücü oldu." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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