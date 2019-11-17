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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Binotto: "Kaza iki sürücü arasında oluyorsa, ikisinin de sorumluluğu vardır"

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Binotto: "Kaza iki sürücü arasında oluyorsa, ikisinin de sorumluluğu vardır"
Ekleyen:
, Şef Editör
17 Kas 2019 22:03

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Brezilya'da pilotlarının kendi aralarında kaza yaparak yarış dışı kalmalarının takım adına kötü bir şey olduğunu söyledi ancak kaza nedeniyle tek bir pilotu suçlamaktan ve basın önünde açıklama yapmaktan kaçındı.

Ferrari pilotları, ilk güvenlik aracından sonra kendi aralarında dördüncülük mücadelesine giriştiler. Charles Leclerc'in ilk virajda yaptığı atağa, Sebastian Vettel arka düzlükte cevap vermeye çalıştı ancak o esnada pilotlar arasında temas yaşandı.

Olay, takım arkadaşları arasında yaşansa da hakemler yarıştan sonra Ferrari pilotlarını görüşmeye çağırdılar.

Binotto, "Takım için üzgünüm, üzgünüz. Pilotlar da takım için üzgün olmak zorundalar. Savaşmaları konusunda izin verdik. Şampiyona ikinciliğini kazandığımız için, pilotlar şampiyonasındaki pozisyonları için mücadele etme hakkına sahip oldular. Yarışmakta serbestlerdi ancak bu aptalca hatalar yapabilecekleri manasına gelmiyordu. İki Ferrari arasında bu yaşanmamalıydı. Bana göre bugün yaşananlar tam olarak aptallıktı."

"Ancak bunu analiz etmek için zamanımız olacak. Video görüntülerine bakacağız. Olayın sıcağında bunu yapmak istemiyorum çünkü yanlış kararlar alabilirsiniz. Pilotlarla konuştum ve şu anda değerlendirme yapmak istemiyorum. Onlar da yapmamalılar. Bunu birlikte yapmamız için zamanımız olacak."dedi.

Pilotlardan birisinin mi sorumlu olduğunun sorulması üzerine Binotto, "Hayır, iki pilot kaza yapıyorsa, o zaman ikisi de bu konuda az da olsa sorumluluk sahibidir. Ancak dediğim gibi, şu anda yargılamak istemiyorum. Kaza hakkında düşüncemi söylemek istemiyorum." 

"Sonunda kararımız ne olursa olsun, en önemli şey pilotların takım için üzgün olmaları."

"Pilotlar bundan dolayı üzülmeliler çünkü küçük ama sonucu büyük olan bir kaza yaptılar. Bu aptal şey bir daha olmamalı." dedi.

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Ferrari'nin yarış performansı açısından zayıf kalması hakkında Binotto, "Son yarışlarda yarış performansımız, yarışı kazanan araç kadar iyi olmadı. Birkaç salise geride kalıyor gibiyiz. Çok büyük drama değil ancak yarışta yeteri kadar hızlı olmadığımızı biliyoruz. Kazanabilmek için yarış içerisinde en iyi araca sahip olmalısınız. Bu konuda şüphe yok. Ancak yine de bugün iyi bir yarış geçiriyorduk. O olay olmasaydı, kesinlikle podyum için mücadele ederdik. Sebastian, Bottas'tan, Albon'dan daha hızlıydı. Onlar da Red Bull ve Mercedes. Bu açıdan evet, gelişmemiz lazım ancak genel olarak iyiyiz."

"Aracımızın performansını daha fazla geliştirmeliyiz. Sezon boyunca geliştirdik, takım olarak sezon içerisinde tüm paketi geliştirebileceğimizi gösterdik. Daha dayanıklı olmalıyız çünkü sezon içerisinde yeteri kadar dayanıklı olmadığımız için fırsatlar kaçırdık. Bu açıdan tüm aracın daha fazla geliştirilmesi ve iyileştirilmesi lazım." 

"Bu sene yeteri kadar yarış kazanamadığımız doğru. Bazı fırsatları kaçırdık. Ancak genel olarak onlar en iyi araca sahiplerdi ve bu yüzden şampiyonluğu kazandılar. Kazanabilmek için gelişmemiz lazım." dedi.

Binotto son olarak, bugün yaşananlara rağmen pilotlarının yarışmakta özgür olacaklarını söyledi.

"Evet, bugün onların mücadele etmelerinden mutluyduk. Aptalca hatalar yapmamaları gerektiğini biliyorlar. Ve bugün olanlar, yaşananların takım için gerçekten kötü olduğunu gösterdi." 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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