Binotto: "Katar'da Leclerc'in motorunu değiştirmemiz için sebep yoktu"

Monakolu pilot, Losail'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde 13. sıradan öteye gidemedi ve ikinci bölümde elenmiş oldu.

Genelde böyle durumlarda takımlar, sürücüyü yeni motora geçirip, en azından bu açıdan bir avantaj yakalamayı düşünürler.

Leclerc motor değiştirseydi 18. başlayabilirdi veya tüm güç ünitesini değiştirip 20. sıradan start alabilirdi. Ancak takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin diğer üreticiler gibi motor gücü konusunda düşüş yaşamadığını ve yeni bir motora geçmenin herhangi bir avantaj getirmeyeceğini söyledi.

Sky İtalya'ya konuşan Binotto, Leclerc'i yeni bir güç ünitesine geçirmek için iyi bir fırsat olup olmadığı sorulduğunda, "Bizim için alakasız bir şey."

"Birkaç yarış önce hibrit tarafa bir güncelleme getirdik. Motorumuz dayanıklı ve tamamlanan kilometre miktarı, motor gücünü etkilemiyor. Yani değiştirmemiz için hiçbir sebep yok."

"Zaten eğer motoru değiştirmiş olsaydık, sekizinci sıra bizim için pek de mümkün olmazdı." dedi.

Ferrari sonuç olarak hafta sonunu 7. ve 8. sıralarda tamamlayıp, McLaren ile puan farkını daha da açtı.

Binotto, Katar GP'de beklentilerin altında kalıp kalmadıkları sorusuna, "Hayır, beklentilerin altında kaldığımızı söyleyemem. Yedinci ve sekizinci sıranın arzu ettiğimiz sıralar olmadığı ortada fakat bunun, lastik aşınması anlamında bizim için zor bir pist olduğunu biliyorduk."

"Bu, Paul Ricard'da çok fazla aşınma yaşadığımız araç. O günden bu yana pek değişmedi. Fakat Paul Ricard'a kıyasla lastikleri nasıl yöneteceğimizi daha iyi öğrendik."

"İlk turdan itibaren sürücülerimize zorlamamaları gerektiğini ve sadece tek pit stop yapma çalışmalarını söyledik. Bu yüzden daha temkinli gittiler. Ne orta lastikle ne de sert lastikte başlangıçta zorlamadılar. Bunun işe yaradığını da söylemem gerekiyor. Buna gerek olmadığını düşündükleri için zorlayan ve lastik patlatan başkaları vardı. Bu yüzden lastikleri yönetme konusunda takımın hakkını vermek lazım."

"Aracın, lastik aşınmasıyla ilgili sorunu olduğu ortada. Bu yüzden çok fazla zorlayamadık fakat takım bunun üstesinden geldi ve bence bu, olumlu kısım." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images