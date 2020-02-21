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Formula 1 / Son dakika

Binotto kabul etti: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değil!"

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Binotto kabul etti: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull kadar hızlı değil!"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Şub 2020 14:57

Mattia Binotto, Ferrari'nin ilk Barcelona testinin ardından Mercedes ve Red Bull kadar hızlı olmadığını kabul etti.

Ferrari, Barcelona'daki ilk günü sekizinci sırada tamamlayarak oldukça geride bir başlangıç yaptı ve hem Mercedes'in hem de Red Bull'un gerisindeydi.

Sebastian Vettel, ikinci gün Lewis Hamilton'dan 0.2 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı ancak o zaman bile Red Bull pilotu Alexander Albon'dan daha kötüydü. Cuma günü de tablo değişmedi ve Vettel, motor sorunu yaşadığı sabah bölümünde rakiplerinin gerisinde kaldı.

Şu anda testin lideri Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve 1:15.732'lik turuyla Vettel'in ciddi şekilde önünde yer alıyor.

Binotto, "Hızlardaki farklılıklardan bahsediyorsak, yakıt tanklarındaki yakıt seviyelerini hesaba katmamız gerekiyor ancak sadece hızları değerlendirirsek, rakiplerimiz kadar hızlı değiliz. Geçen yılki testlerdeki kadar iyimser değilim çünkü rakiplerimiz bizden daha hızlı görünüyor."

"Ne kadar hızlı olduklarını şu noktada anlamak çok zor ve önümüzdeki günlerde tüm verileri inceleyeceğiz. Ama şu anda onlar kadar hızlı olduğumuzu sanmıyorum."

"Herhangi bir kaygımız var mı? Tabii ki de evet - olmak istediğiniz kadar hızlı olmadığınızda evet. Ancak bana göre bunları anlamak için daha erken bir süreçteyiz."

"En azından biz net bir resme sahip olmak ve daha iyi anlamak için şimdi gerekli verileri topladık. Bu yüzden bizim için üç gün çok önemliydi."

"Daha da önemlisi, aracı doğru yönde geliştirdiğimizden emin olacağız. Bunu söylerken önümüzde çok uzun bir sezon ve  potansiyel olarak 22 yarış var. Bu yüzden sonunda gelişmek  için zaman olacağını düşünüyorum."

"Ama herkesin gerçek performansının nasıl olduğunu değerlendirmek için önümüzdeki hafta ve Avustralya'yı beklemeliyiz."

SF1000'in Mercedes'i yenip yenemeyeceği sorulduğunda Binotto, "Bence karar vermek için çok erken bir noktadayız."

"[Ama] sezonun genelini düşünürseniz Ferrari'nin bir kazanan olacağını düşünüyorum. Ferrari Avustralya'da zaten bir kazanan olacak mı? Belki de hayır."

"Kesinlikle Mercedes ve Red Bull'un ilk günlerde çok hızlı olduğunu gördüm. Ama bence gerçek performansı sadece önümüzdeki hafta veya Avustralya'da değerlendirebileceğiz."

"Sezona başlarken gerçek performanslar bu şekilde olacak, ancak sezon uzun ve 22 yarış var ve her şey değişebilir."

Binotto ayrıca SF1000'in Melbourne'de çok farklı olmayacağını ve Ferrari'nin Avustralya için büyük bir güncelleme paketi olmadığını da söyledi.

"Orası için büyük bir güncelleme paketimiz yok. Ama bence potansiyel var. Her şeyi mevcut paketi optimize etmek ve geliştirmekle ilgili."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Alex Kalinauckas

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