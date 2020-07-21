Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"

paylaşım
yorumlar
Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Tem 2020 17:51

Ferrari takımı patronu Mattia Binotto, insanları kovmanın takımı daha hızlı hale getirmeyeceğini belirtti.

İtalyan ekip 2020 sezonuna zor bir başlangıç yaptı ve Mercedes'in ciddi oranda gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı.

İtalyan basını, Binotto'nun koltuğunun sallantıda olduğunu yazarken, 2020 aracının üzerinde çalışan diğer personelin geleceği de sorgulanıyor.

Ancak takımın Macaristan Grand Prix'sinden dönmesinin ardından Maranello'da konuşan Binotto, personeli değişikliği yapmak yerine ekibi güçlendirmeleri gerektiğini düşünüyor.

Binotto, Ferrari'nin internet sitesine “Takımda çalışan insanlara güveniyorum. Yeniden kazanmamızı sağlayacak uzun bir süreç başlattık."

“Biraz zaman alacak, ancak tüm şirket bu vizyonu anlıyor ve destekliyor. Bu yüzden ortada dolaşan bazı hikayeleri komik buluyorum. İnsanları kovmak bir aracı daha hızlı hale getirmez."

Fabrikadaki odak noktası, mevcut tasarımda neyin yanlış gittiğini anlamak olacak ve Binotto, tam ölçekli bir revizyon gerekebileceğini düşünüyor.

“Üç yarıştan sonra beklediğimizden daha kötü durumda olduğumuz ve geç kalmadan tepki vermemiz gerektiği açık."

“Şu anda yönetmeliklerin getirdiği sınırlar da dikkate alınarak tüm projenin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gerekiyor."

“Formula 1'de sihirli değnek olmadığının farkındayım, ancak kısa ve uzun vadede işleri tersine çevirmek için bir vites yükseltmeliyiz."

“İhtiyacın en büyük olduğu yerlerde çalışma yöntemlerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için organizasyona da bakmamız  gerekebilir. Ama öncesinde bir takım olarak bu duruma yol açan dinamiği anlamamız gerekiyor."

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar

Önceki haber

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
31dk

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"

Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor

Andretti: “Saldırgan Hamilton, var olmayan bir sorun yaratıyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Andretti: “Saldırgan Hamilton, var olmayan bir sorun yaratıyor”

Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar

Williams'ın "güçlü" güncelleme paketini Britanya'da her iki sürücü de alacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams'ın "güçlü" güncelleme paketini Britanya'da her iki sürücü de alacak

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!
Formula 1 Formula 1 / Röportaj
3s

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Norris: “Takımlar, mühendisleri ve mekanikerleri korumak için her şeyi yapmalı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: “Takımlar, mühendisleri ve mekanikerleri korumak için her şeyi yapmalı”

Son Haberler

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"
F1 Formula 1 / Son dakika
31dk

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar

Grosjean, takımın geleceğiyle ilgili yorumlarından ötürü Haas'tan özür diledi
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Grosjean, takımın geleceğiyle ilgili yorumlarından ötürü Haas'tan özür diledi

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!
F1 Formula 1 / Röportaj
3s

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"

31dk
2
Formula 1

Vettel, Red Bull'la yollarını "kötü şekilde" ayırdığı için pişmanlık duyuyor

3
Formula 1

Andretti: “Saldırgan Hamilton, var olmayan bir sorun yaratıyor”

4
Formula 1

Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"

5
Formula 1

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar

2s

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"
F1

Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar
F1

Macaristan GP hakemleri Racing Point protestosu için bir şey yapmadılar

Grosjean, takımın geleceğiyle ilgili yorumlarından ötürü Haas'tan özür diledi
F1

Grosjean, takımın geleceğiyle ilgili yorumlarından ötürü Haas'tan özür diledi

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!
F1

Röportaj: Mercedes-AMG Petronas F1 mühendisleri, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Norris: “Takımlar, mühendisleri ve mekanikerleri korumak için her şeyi yapmalı”
F1

Norris: “Takımlar, mühendisleri ve mekanikerleri korumak için her şeyi yapmalı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.