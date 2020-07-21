Binotto: 'İnsanları kovmak Ferrari'yi daha hızlı hale getirmeyecek"

İtalyan ekip 2020 sezonuna zor bir başlangıç yaptı ve Mercedes'in ciddi oranda gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı.

İtalyan basını, Binotto'nun koltuğunun sallantıda olduğunu yazarken, 2020 aracının üzerinde çalışan diğer personelin geleceği de sorgulanıyor.

Ancak takımın Macaristan Grand Prix'sinden dönmesinin ardından Maranello'da konuşan Binotto, personeli değişikliği yapmak yerine ekibi güçlendirmeleri gerektiğini düşünüyor.

Binotto, Ferrari'nin internet sitesine “Takımda çalışan insanlara güveniyorum. Yeniden kazanmamızı sağlayacak uzun bir süreç başlattık."

“Biraz zaman alacak, ancak tüm şirket bu vizyonu anlıyor ve destekliyor. Bu yüzden ortada dolaşan bazı hikayeleri komik buluyorum. İnsanları kovmak bir aracı daha hızlı hale getirmez."

Fabrikadaki odak noktası, mevcut tasarımda neyin yanlış gittiğini anlamak olacak ve Binotto, tam ölçekli bir revizyon gerekebileceğini düşünüyor.

“Üç yarıştan sonra beklediğimizden daha kötü durumda olduğumuz ve geç kalmadan tepki vermemiz gerektiği açık."

“Şu anda yönetmeliklerin getirdiği sınırlar da dikkate alınarak tüm projenin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gerekiyor."

“Formula 1'de sihirli değnek olmadığının farkındayım, ancak kısa ve uzun vadede işleri tersine çevirmek için bir vites yükseltmeliyiz."

“İhtiyacın en büyük olduğu yerlerde çalışma yöntemlerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için organizasyona da bakmamız gerekebilir. Ama öncesinde bir takım olarak bu duruma yol açan dinamiği anlamamız gerekiyor."