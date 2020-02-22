Ferrari, ilk testte sıralama veya yarış simülasyonuna odaklanmamış

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sabah bölümünde sadece 40 tur atmasının ardından bir güç ünitesi sorunu yaşadı ve kırmızı bayraklara neden oldu.

Takım, Vettel'dne aracı durdurmasını ve hasarı sınırlamasını istedi ve böylece sorunun daha sonra ayrıntılı bir şekilde incelenmesi mümkün olacaktı.

Garaja geri getirildiğinde motor doğrudan Maranello'ya gönderilirken, araca yeni bir motor takıldı ve Vettel öğleden sonra piste çıkıp kalan bölümde 60 tur daha attı.

Ferrari geride kalan üç günlük testlerde en az tur atan üçüncü takım olsa da, Mattia Binotto farklı bir yaklaşım seçtiklerini söylüyor.

Binotto, "Bu ilk sezon öncesi testinde geçen yıla kıyasla çok farklı bir yaklaşım sergiledik."

"Şimdiye kadar aracın potansiyelinin her yönünü değerlendirmeye odaklandık, mümkün olduğunca fazla veri toplamak için hem aero hem de mekanik anlamda birkaç farklı ayar uyguladık."

"Şimdi fabrikaya dönüp hepsini analiz edeceğiz. Bunları, bilgisayarda sahip olduğumuz simülasyonlarla ve Maranello'daki gerçek simülatörde toplanan verilerle karşılaştıracağız."

"Gelecek hafta yapılacak testte ise, Avustralya'daki açılış yarışına daha iyi hazırlanabilmek adına aracın performans tarafını araştırmaya başlayacağız ve hem sıralama hem de yarışla ilgili ayarlar ve testler yapacağız." dedi.

Ne kadar iyimser olduğu sorusuna Binotto, "Teste olan yaklaşımımızı tamamen değiştirdik. Bu ilk seansta farklı aerodinamik ayarlara odaklandık. Bunlar ayarları en iyi hale getirmemize ve performans bulmamıza yardımcı olmayan şeyler. 12 ay önceki testlerde daha iyimserdik, çünkü tur zamanlarını kolaylıkla buluyorduk, ama geçen sezonun başında olanları unutmayın. Gelecek haftayı beliyoruz ve her şeyden önce gerçek tablonun Melbourne'de belli olacağının farkındayız."

"Rakiplerimizi daha hızlı olduğu şu noktada bir gerçek. Ama ne kadar hızlılar onu söylemek zor. Bunu söylerken, şu anki verilerle sıralama yapmak için erken olduğunu da kabul etmek gerekiyor."

"Bu üç gün bizim için çok önemliydi çünkü aracı daha iyi anladık. Gelişim yönünü belirleme konusunda önemli bir adım atık. Gelecek hafta yarış ve sıralama simülasyonları başlıyor olacak." yanıtını verdi.

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