Binotto: "İkincilik bu hafta sonu beni tatmin etmeyecek"

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Ferrari, sezon öncesi testlerindeki güçlü performansını Bahreyn GP'ye taşıdı ve cuma antrenmanlarında güçlü bir performans sergiledi.

Charles Leclerc her iki seansta da Max Verstappen'le benzer tempodaydı ve bundan ötürü herkes Ferrari'nin galibiyet çekişmesinde yer almasını bekliyor.

Cuma gününün ardından Sky İtalya'ya konuşan Ferrari patronu Mattia Binotto da galibiyet için savaşmalarını umduğunu dile getirdi.

Binotto, "Testler bizim ve Max'in hızlı olacağını zaten göstermişti. İlk seanslar bunu doğrulamış oldu. Fakat Mercedes de yakın."

"Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız çünkü mücadele çok yakın. Bu hafta sonu durum böyle ve sezonun geri kalanında da yine çok yakın olacak.

"kazanmak daha dahil olmak üzere en iyisini hedeflemelisiniz. Yani taşıdığımız coşku normal, buna inanmalıyız. Yine de kendimizi aşırı kaptırmamalıyız." dedi.

Sadece Ferrari değil, İtalyan ekipten motor alan Alfa Romeo ve Haas da çok güçlüydü.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Binotto, "Motor geçen yıldan bu yana çok gelişti."

"Yine de herkesin elindeki tüm gücü ortaya koyacağı sıralama turları geldiğinde nerede olduğumuzu göreceğiz.

"Henüz motoru çok fazla zorlamadık, Mercedes ve Red Bull da zorlamadı. Motoru korumanız gerekiyor."

"Nihai düzeni görmek adına 4-5 yarış daha beklemek gerekiyor. Gerçek değerleri o zaman görmüş olacağız. Eminim mücadele pistten piste değişecek." dedi.

Binotto pilotlarıyla ilgili, "Mental olarak Ferrari için en iyisini yapmaya hazır olan iki sürücümüz var ve mümkün olan en iyi sonucu almak için çaba gösteriyorlar. Çok formdalar."

"Carlos iyi durumda ve eminim cumartesi günü Charles'ın hızına ayak uydurabilir. Puan kazanabilecek iki sürücüye sahip olmak çok önemli. Bu açıdan harika bir takımımız var." dedi.

Binotto, sonuçların kendisini biraz olsun rahatlattığını kabul etti.

"Tabii ki sıralama turlarının sonuçlarını bekleyeceğiz. Bugün ilk işaretleri aldık ama nihai sonuçları görmedik. İlk onda motorumuzu kullanan bu kadar araç olması güzel, bana göre iyiye işaret. Yine de Mercedes'in elinde göstermediği daha fazla güç var."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

"Biz de bugün tüm gücümüzü tam olarak kullanmadık ve daha da iyisini yapabiliriz. Dediğim gibi dört ila beş yarışa ihtiyaç var, bu sayede güç dengesini değerlendirebiliriz ancak şu anda rekabetçi görünüyoruz."

"Tüm bunlar beni rahatlatıyor. Rakiplerimiz güçlüler fakat kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu hafta sonu ikinciliğin beni tatmin edeceğini söyleyemem. Her zaman birincilik için savaşmalıyız."

"Yine de iki sürücümüzü podyumda görmek beni mutlu eder."

Binotto, bütçe sınırıyla ilgili ise ilginç bir konuşmasını anlattı.

"Bütçe sınırı nedeniyle sezon zor olacak. Red Bull'un patronuyla bu konuda şakalaştım. Testin sonunda güncelleme getirmişlerdi ve ben de gülerek 'Şimdi tüm güncelleme bütçeniz tükendi!' dedim. Şaka bir yana, mücadelede kalmanın tek yolu güncelleme hazırlamak."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari