Binotto için Audi iddiaları artıyor

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Mattia Binotto, yaklaşık 30 yıldır birlikte çalıştığı ve takım patronluğuna kadar yükseldiği Ferrari'den 31 Aralık'ta ayrılacak.

İtalyan patron bu süreçte pek çok mühendislik görevi üstlendi ve motor departmanının başına geçti. Sonrasında teknik direktörlüğe ve ardından da takım patronluğuna geçiş yaptı.

Takımın 2022'de yeniden şampiyonluk için çekişmesini sağlayan yapının temellerini atan Binotto, bu yıl yapılan pek çok hatadan sonra eleştiri oklarının hedefi oldu ve yönetimle arasındaki güven problemlerinin ardından istifa etti.

Şimdi Binotto'nun ne yapacağı büyük merak konusu ve sahip olduğu bilgi birikimi göz önüne alındığında, diğer takımlar için oldukça cazip bir isim olabilir.

İsviçreli Blick gazetesine göre Audi, 2026 yılında başlayacak F1 projesi için Binotto'yla ciddi şekilde ilgileniyor.

Roger Benoit imzalı habere göre 2026'da Sauber ile F1'de adım atacak Audi, Binotto'nun Audi-Sauber projesine liderlik edecek teknik patron olmasını istiyor.

Günümüzde takımlarda ya da FIA'da çalışan isimlerin, bir başka yere geçmeden önce görevine bağlı olarak belli bir süreyi kenarda geçirmesi gerekiyor. Binotto için bu sürenin ne olacağı büyük bir muamma fakat Audi, spora kısa vadede girmeyeceği için durum kendileri için farklı olabilir.

Öyle ya da böyle Binotto, Ferrari'deki büyük bilgi birikimiyle Audi için faydalı olabilir.

Bundan ötürü Blick gazetesine göre, Ferrari'nin Binotto'ya yaz aylarına kadar başka bir yerde çalışmaya başlamaması halinde geçerli olacak bir milyon euroluk anlaşma teklif ettiği söyleniyor.

Haliyle Binotto, yıl sonuna kadar dinlenmeyi ve ardından başka bir projede yer almayı seçebilir.