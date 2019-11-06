"Binotto, Horner'ı yasal işlem başlatacağı konusunda uyardı"

Max Verstappen, yarış sonrası verdiği demeçte Ferrari'nin Austin'de zayıf kalmasının yarıştan önce yakıt akış limitiyle alakalı gönderilen teknik direktifle ilgisi olduğunu söylemişti.

Verstappen'in sözleri oldukça ağırdı ve "Hile yapmayı bıraktığınızda, tabii ki bu olur." diyerek açık şekilde Ferrari'nin hile yaptığını söyledi.

Charles Leclerc yarıştan sonra Verstappen'i eleştirirken, kaynaklara göre Binotto daha da sertini yaptı.

Muhabir Yhacbec Lopez'e göre, Ferrari patronu çok sinirliydi ve Red Bull'un misafirhanesine giderek Red Bull takım patronu Christian Horner'ı uyardı.

Lopez, "Red Bull misafirhanesinin hemen dışında duruyordum."

"Horner, İngiliz gazetecilerle konuşmasını bitirince, Mattia ona açık ve kesin şekilde görüşlerini söylemeye başladı. Horner ile sıkı şekilde konuştu ve duymayı başardığım şey, yasal işlem hakkında bir uyarı yaptığıydı."

"Horner, Max'in sadece görüşünü paylaştığını söyledi. Ancak Mattia yine katı bir tonla cevap verdi, sonrasında tartışmanın seviyesi yükseldi."

"Mattia neden lider olduğunu gösterdi. Gördüğüm kadarıyla Binotto, pek çok kişinin düşündüğü 'iyi' yapılı bir takım patronu havasından uzak." dedi.