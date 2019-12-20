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Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Hızlı ama dayanıklı bir araç istiyorum”

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Binotto: “Hızlı ama dayanıklı bir araç istiyorum”
Ekleyen:
, Editör
20 Ara 2019 13:25

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari’nin yeni sezonda hızlı ve dayanıklı bir araca sahip olmasını umuyor.

Ferrari son yıllarda motor tarafında önemli bir ilerleme kaydetmesine rağmen şasi tarafında beklenen gelişimi bir türlü sağlayamadı.

2019’da sıralama turlarında iyi bir performans gösterse de yarış temposunda geride kalan İtalyan ekip sadece üç zafer aldı ve aynı zamanda dayanıklılık sorunlarıyla da boğuştu.

Takım patronu Mattia Binotto, 2020’de bu durumu tersine çevirmeyi umduklarını söyledi.

Binotto, “Ferrari takım patronu olarak ilk sezonum her açıdan gerçek bir sınavdı. Teknik açıdan öyleydi, ayrıca mühendislerle çalışma açısından, pilotlar ve takım yönetimi açısından, sponsorlarla çalışma açısından, yani pek çok açıdan özel bir yıl oldu. Ayrıca, bu yıl 2021-2026 için yeni bir Concorde Anlaşması görüşmeleri yapılıyordu ve bu bir başka politik zorluktu. Kontrol etmem gereken çok şey vardı!”

“Yeni aracımızın virajda ve düzlüklerde verimli, dayanıklı ve hızlı olmasını istiyorum. Ancak bunu başarmanın kolay olmayacağını biliyoruz. Bu sezonki sonuçlardan memnun değiliz, özellikle rakiplerimizin daha da hızlı olduğu Abu Dabi'deki son yarıştan... Hâlâ çok fazla vakit kaybediyoruz ve bu farkı azaltmalı, sonrasında onları geride bırakmalıyız. Maranello'daki herkes tamamen buna odaklandı. Hangi zorluklarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz ve neler yapabileceğimizi göstermeliyiz.”

“Formula ‪1'de‬ elde ettiklerinizden memnun olamazsınız, sahip olduklarınıza odaklandığınız anda, rakipler hemen öne geçmeye başlar. En iyi güç ünitesi olmasa da, bu alanda iyi olduğumuzu biliyoruz, ancak hem yere basma gücünü hem de motor gücünü geliştirmemiz gerekiyor. Gelecek sene daha iyi çalışmalıyız.”

“İki harika pilotumuz var, iyi bir aracımız ve güçlü bir takımımız var. Amacımız şampiyonluk için mücadele etmek.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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