Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Yarış:
10 Saat
:
39 Dakika
:
27 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"

paylaşım
yorumlar
Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"
Ekleyen:
, Editör

Scuderia Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sıralamalarda aldıkları sonuçtan memnun olmadıklarını ancak ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Belçika Grand Prix'si hafta sonunun şu anki bölümüne kadar hayal kırıklığına uğrayan Scuderia Ferrari, sıralamalarda Leclerc ile 13. sırayı, Vettel ile ise 14. sırayı elde etti ve ilk seansta elenmekten son anda kurtuldu. 

Bununla beraber Ferrari, 10 takım arasında geçen seneye göre Spa'daki zaman turları arasında vakit kaybeden tek takım oldu.

Sıralamalar sonrasında konuşan Binotto, geçen sene Spa'da pole pozisyonunu aldıktan sonra bu sene ikinci seansta elenmelerinden memnun olmadıklarını söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: "Kesinlikle zor bir durum."

"Bundan mutlu olamayız, ben de mutlu olamam ve zaten biz de mutlu değiliz, aynı taraftarlarımız gibi. Şu anda amacımız aracı anlamak ve buna göre ilerlemek. Dünkü antrenmanlarda sürücülerimiz araçta çok zorlandı, lastikleri çalıştıramadık. Sürücülerimiz hiçbir zaman araçta özgüvenli olamadılar."

"Hafta sonuna iyi bir başlangıç yapamadığımız için aracı her yönüyle değiştirmeye çalıştık, hem denge, hem ayarlar olarak, ancak aynı zamanda çıkış turu olarak da, lastikleri çalıştırmamızdaki tek şansımızın bu tur olması sebebiyle."

"İstediğimizi alamadık. Bu hafta sonu kaçırdığımız bir şey var, ancak mühendislerimizin bunu anlamasını bekliyorum. Durum dünden beri gelişti, ancak rakiplerimizi arkamızda tutmaya yetmedi."

"Ancak yarın yarış uzun, genelde sıralamalara göre yarışta daha iyi bir tempo yakalıyoruz. Bana göre yarın, önümüzdekilerle savaşma şansına sahibiz, özellikle geçiş yapılabilen bir pistte olduğumuz için. Eğer doğru dengeyi yakalayabilirsek, yarışta iyi işler yapabiliriz."

Sorunların bu piste özel olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Binotto şunları söyledi: "Bu sorun, bu hafta sonuna özel bir şey."

"Lastikleri nasıl çalıştırabileceğimizi anlayamadık. Sonuçta bu araç, daha önceki yarışlardakiyle aynı araç, bu yüzden araçta çalışmayan bir şey var çünkü normalden daha gerideyiz."

"Daha sonrasında daha yüksek bir yere basma kuvveti için ayarlama yaptık çünkü yarın yağmur yağabilir. Bu bakımdan rakiplerimize göre farklı bir şey yaptık, sıralamalardan taviz de vermemize neden oldu."

Taraftarlar hakkında da yorum yapan Binotto, tifosi'lerden sabırlı olmalarını istedi: "Şu anda sabırlı olmamız gerekiyor çünkü şu an geleceğe odaklandık ve onun üzerine bir yapı kuruyoruz. 2021'e odaklandık ve özellikle 2022'ye, bu sırada şimdiki sezonda da ilerlemeye çalışıyoruz."

"Daha iyi olmalıyız. Bildiğimiz minimum bir hedefimiz var. Bugün geçirdiğimiz performanslar tabii ki buna yardımcı olmuyor, ancak İtalya'daki yarışlarımızda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Burada işler pek iyi gitmedi, ancak yarış bir sonraki gün ve puanlar yarın dağıtılacak."

"Bir milimetre bile kaybetmeyelim ve yarına konsantre olalım."

 

Sainz: “Renault'nun bizi geçmesi şaşırtmadı"

Önceki haber

Sainz: “Renault'nun bizi geçmesi şaşırtmadı"

Sonraki haber

Ricciardo, Spa'daki yarışta önde kalmak için zorlayacak

Ricciardo, Spa'daki yarışta önde kalmak için zorlayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Alt-etkinlik QU
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”

Wolff: "Hamilton'ın lastik hayali fiziksel açıdan imkansız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın lastik hayali fiziksel açıdan imkansız"

Vettel: "SF1000'i sürmek çok zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "SF1000'i sürmek çok zor"

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"

Verstappen: "Bataryamın bitmesi, ikinciliğe mal olmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Bataryamın bitmesi, ikinciliğe mal olmadı"

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Türkiye GP'nin dönüşüyle alakalı görüşmeler ileri seviyede!

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

2
Formula 1

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

3
Formula 1

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”

4
Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın lastik hayali fiziksel açıdan imkansız"

5
Formula 1

Vettel: "SF1000'i sürmek çok zor"

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
F1

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
F1

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"
F1

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor
F1

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor

Son Videolar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.