Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"

Belçika Grand Prix'si hafta sonunun şu anki bölümüne kadar hayal kırıklığına uğrayan Scuderia Ferrari, sıralamalarda Leclerc ile 13. sırayı, Vettel ile ise 14. sırayı elde etti ve ilk seansta elenmekten son anda kurtuldu.

Bununla beraber Ferrari, 10 takım arasında geçen seneye göre Spa'daki zaman turları arasında vakit kaybeden tek takım oldu.

Sıralamalar sonrasında konuşan Binotto, geçen sene Spa'da pole pozisyonunu aldıktan sonra bu sene ikinci seansta elenmelerinden memnun olmadıklarını söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: "Kesinlikle zor bir durum."

"Bundan mutlu olamayız, ben de mutlu olamam ve zaten biz de mutlu değiliz, aynı taraftarlarımız gibi. Şu anda amacımız aracı anlamak ve buna göre ilerlemek. Dünkü antrenmanlarda sürücülerimiz araçta çok zorlandı, lastikleri çalıştıramadık. Sürücülerimiz hiçbir zaman araçta özgüvenli olamadılar."

"Hafta sonuna iyi bir başlangıç yapamadığımız için aracı her yönüyle değiştirmeye çalıştık, hem denge, hem ayarlar olarak, ancak aynı zamanda çıkış turu olarak da, lastikleri çalıştırmamızdaki tek şansımızın bu tur olması sebebiyle."

"İstediğimizi alamadık. Bu hafta sonu kaçırdığımız bir şey var, ancak mühendislerimizin bunu anlamasını bekliyorum. Durum dünden beri gelişti, ancak rakiplerimizi arkamızda tutmaya yetmedi."

"Ancak yarın yarış uzun, genelde sıralamalara göre yarışta daha iyi bir tempo yakalıyoruz. Bana göre yarın, önümüzdekilerle savaşma şansına sahibiz, özellikle geçiş yapılabilen bir pistte olduğumuz için. Eğer doğru dengeyi yakalayabilirsek, yarışta iyi işler yapabiliriz."

Sorunların bu piste özel olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Binotto şunları söyledi: "Bu sorun, bu hafta sonuna özel bir şey."

"Lastikleri nasıl çalıştırabileceğimizi anlayamadık. Sonuçta bu araç, daha önceki yarışlardakiyle aynı araç, bu yüzden araçta çalışmayan bir şey var çünkü normalden daha gerideyiz."

"Daha sonrasında daha yüksek bir yere basma kuvveti için ayarlama yaptık çünkü yarın yağmur yağabilir. Bu bakımdan rakiplerimize göre farklı bir şey yaptık, sıralamalardan taviz de vermemize neden oldu."

Taraftarlar hakkında da yorum yapan Binotto, tifosi'lerden sabırlı olmalarını istedi: "Şu anda sabırlı olmamız gerekiyor çünkü şu an geleceğe odaklandık ve onun üzerine bir yapı kuruyoruz. 2021'e odaklandık ve özellikle 2022'ye, bu sırada şimdiki sezonda da ilerlemeye çalışıyoruz."

"Daha iyi olmalıyız. Bildiğimiz minimum bir hedefimiz var. Bugün geçirdiğimiz performanslar tabii ki buna yardımcı olmuyor, ancak İtalya'daki yarışlarımızda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Burada işler pek iyi gitmedi, ancak yarış bir sonraki gün ve puanlar yarın dağıtılacak."

"Bir milimetre bile kaybetmeyelim ve yarına konsantre olalım."