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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Henüz Hamilton'ı düşünmüyoruz"

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Binotto: "Henüz Hamilton'ı düşünmüyoruz"
Ekleyen:
, Editör
8 Ara 2019 18:35

Mattia Binotto, son haftalardaki iddialara rağmen Lewis Hamilton hakkında konuşmak için erken olduğunu söyledi.

Altı kez Formula 1 şampiyonu olan Hamilton'ın mevcut anlaşması 2020 sonunda bitiyor.

Hamilton henüz anlaşma görüşmelerine başlamasa da, İngiliz pilotun Mercedes'le devam edeceği düşünülüyordu.

Fakat geçtiğimiz günlerde Ferrari Başkanı John Elkann'ın Hamilton'la iki kez baş başa görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Mattia Binotto da Hamilton'ın boşta olmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Fakat Binotto, Abu Dhabi GP sonrası verdiği yeni bir demeçte şimdilik Hamilton'a odaklanmadıklarını, bunun yerine araç performansına odaklandıklarını söyledi.

Binotto, 2021 için Hamilton'la ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna, "Şimdilik bunun hakkında konuşmak için çok erken."

"2019 sezonu henüz yeni bitti ve bir sonraki sezon için hazırlanmaya odaklandık."

"Şimdi bizim için en önemli şey tam olarak bu. 2021 için Hamilton'la yapılabilecek bir sözleşme hakkında konuşmak için henüz erken." yanıtını verdi.

Binotto, Abu Dhabi'de en iyi performanslarını gösteremediklerini de söyledi.

"Abu Dabi'de en iyi performansımızı göstermedik. Charles, şampiyonada üçüncü olabilmek için savaştı ancak bu yarıştan önce bile Verstappen'in 11 puan gerisindeydi."

"Vettel'e gelirsek, motivasyon ile ilgili hiçbir sorunu yok ve bunu sezonun ikinci yarısında kanıtladı. Gelecek yıl Ferrari’de kalacağı ve başarılı olmak için daha fazla çaba göstereceği konusunda hiçbir şüphem yok."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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