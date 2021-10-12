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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Binotto: "Hedefimiz şampiyona üçüncülüğü"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu yılın kalan kısmında iyi puanlar almayı ve şampiyonayı üçüncü bitirmelerini hedefliyor.

Binotto: "Hedefimiz şampiyona üçüncülüğü"

Ferrari, Monza ve Rusya'da McLaren'ın aldığı değerli puanların ardından şampiyona üçüncülüğünü İngiliz ekibe kaybetmişti.

Fakat Türkiye Grand Prix'sinde Charles Leclerc'in dördüncülüğü ve Carlos Sainz'ın sekizinciliğiyle beraber, McLaren'la arayı 7.5 puana indirdi. Bitime altı yarış kaldı ve bu iki takım arasındaki savaş yoğun şekilde sürüyor.

Şu anda iki takım da araç gelişimini durdurmuş durumda ve iki takım birbirine çok yakın olduğu için, her koşulun önemi büyük olacak.

Ferrari patronu Mattia Binotto, sezonun kalan altı yarışında iyi performans göstermelerini ve şampiyonayı üçüncü bitirmelerini ümit ediyor.

Binotto, “Çok net bir şekilde ifade edebilirim ki hedefimiz sezonu üçüncü sırada tamamlamak. Mevcut durum bize, hedefe ulaşabilmek adına, baskı altında çalışmayı ve doğru kararlar almayı öğretiyor."

"Gelecek sezon öncesinde deneyim kazanabilmek adına, yeni motoru bu sezon kullanmaya karar verdik. Güncellemeler, her zaman tur süresi ile ölçülmesi mümkün olmayan avantajlar sağlıyor. Eğer bu güncelleme olmasaydı, o zaman Türkiye'de muhtemelen iki sıra geride yer alırdık." dedi.

Ferrari bu yıl, operasyonel anlamda geçen yıla göre daha iyi bir iş yapıyor. Fakat Türkiye'de Carlos Sainz'ın pit stopu 8.1 saniye sürdü.

Binotto, “Pit stop aslında her zamanki gibi iyi gitti. Ancak sistem, tekerleğin yerine takıldığına dair bir sinyal almadı. Bu nedenle, piste çıkış sinyali yanmadı. Bunun sebebini bulmamız gerekiyor." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, spins

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, spins

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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