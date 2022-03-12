Binotto: "Hedefimiz 'kovalayan grubun' önünde olmak"

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Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerde Ferrari, bir kez daha öne çıkan takımdı. Carlos Sainz üç günde 180 tur atarken, aynı süreçte Charles Leclerc 169 tur attı. Ferrari böylelikle üç günde toplam 349 tur tamamlamış oldu.

Testin ardından konuşan Binotto, genel anlamda yaptıkları hazırlıklardan memnun olduğunu söyledi.

Binotto şöyle dedi: "Testlerden kesin bir sonuç çıkaramayız. Takımlar arasındaki güç düzenine dair nihai tabloyu görmemiz için birkaç yarış daha gerekiyor. Şu anda söyleyebileceğimiz tek şey, bu son birkaç günün bizim için pozitif geçtiğidir."

"Bu test seanslarına iyi şekilde hazırlandık ve görüldüğü üzere herhangi bir sorun olmadan çok sayıda tur attık. Bu da diğer takımlara oranla daha fazla tur tamamlamamızı sağladı."

"Temel amacımız, bu yeni aracı anlamak için mümkün olduğunca çok veri toplamaktı. Böylelikle bu verileri, başta simülatör olmak üzere fabrikada kullandığımız araçlarla elde ettiğimiz verilerle kıyaslayabiliriz."

"Performans açısından az önce de söylediğim gibi gibi nerede olduğumuzu söylemek çok zor ve geçen yıl önde olan takımların, bir kez daha favori görülmemesi için hiçbir sebep yok. Çok yakın olmasını beklediğim [liderleri] kovalayan grubun başında olmaya çalışacağız."

"Uzun bir sezon olacağı için araç gelişimi yıl boyunca hayati bir role sahip olacak ve aracımız gelişim anlamında oldukça iyi bir temele sahip."

"Charles ve Carlos bu teste çok iyi bir modda geldiler ve tüm bu günlerden en iyi şekilde faydalanmamıza katkı sağladılar. Son olarak kuralların takımlar arasında bu kadar farklı yorumlandığını görmek harika. Bizi çok ilginç bir sezon bekliyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Motorsport Images