Binotto: "Hedefimiz, her yarışta galibiyet mücadelesi verebilmek"

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Ferrari bugün 2022 aracı F1-75'i tanıttı. Özellikle aracın üst gövdesi, diğer araçlara göre çarpıcı ve orijinal bir tasarım olarak dikkat çekiyor.

Takım, 1990'lardan bu yana en uzun galibiyet hasretini çekmekte. Son galibiyet, 2019 Singapur GP'sinde Sebastian Vettel ile gelmişti. Fakat Binotto, takımın yeni aracının, "cesur yeni Ferrari" görünümünü başarıyla temsil ettiğini düşünüyor.

"Size şunu söyleyebilirim ki, F1-75'i yaparken ruhumuzu ve kalbimizi ortaya koyduk."

"Bunu mümkün kılan her bir kişiyle gurur duyuyorum. Araç farkındalığımızın, yaratıcılığımızın ve hepsinden de öte adanmışlığımızın bir ürünü. Bu nedenle 'cesur Ferrari' tabirini kullanmaktayım, çünkü bir yandan kuralları hesaba katarken bir yandan da kalıpların dışına çıkmayı başardık."

Ferrari 2020'de son 40 senenin en kötü sezonunu geçirmesinin ardından geçtiğimiz sezon takımlar şampiyonasında üçüncülüğüne kadar yükseldi. Bundan ötürü Binotto, "takıma sadık bütün hayranların beklentilerini karşılamaya hazır olduklarını" söylüyor.

"Beklentilerin yüksek olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz senelerde Ferrari ismine yaraşır bir performans gösteremedik. 2019'da yeni bir yola çıktık ve o günden beridir yaşadığımız tüm zor zamanlar bizi daha güçlü, daha kuvvetli bağlara sahip bir takım haline getirdi. F1-75, bütün zorlukların ardından geldiğimiz noktanın ve gösterdiğimiz çabanın en büyük göstergesi."

"Şimdi zaman yeniden mücadeleye girme zamanı. Bizim için en büyüleyici ve en güzel mücadelelerden birisi olacak. F1-75'in her yarışta en yükseği hedeflemesini ve diğer takımlarla lastik lastiğe mücadele edebilmesini istiyorum. Bütün Ferrari'ye ve tüm partnerlerimize karşı bir sorumluluğa sahibiz, fakat hepsinden öte bu isteğim Ferrari'ye gönül vermiş tüm hayranların yeniden takımla gurur duyabilmesi için."