Alonso'yu reddeden Binotto: "Hamilton'ın ilgisi gurur verici ama geleceğimiz Leclerc'le bağlantılı"

Son haftalarda Ferrari'nin 2020 sonrası için Lewis Hamilton'la ciddi görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyor.

Ancak Ferrari'nin elinde Charles Leclerc gibi kendisini hemen hemen kanıtlamış bir isim var ve Hamilton'la nasıl bir ilişkiye sahip olacağı merak konusu.

Takım patronu Mattia Binotto, Hamilton'ın ilgisinin gurur verici olduğunu söyledi ancak Leclerc ve Sebastian Vettel'e öncelik vereceklerini ima etti.

"Ferrari'nin bir avantajı var; sürücüler arasında çok popüler. Ayrıcalıklı durumdayız. 2020 yılında yarışacağımız sürücü kadrosuna Mayıs ayı başlarında, yaklaşık olarak İspanya'daki yarışta karar vermek istiyoruz."

"Lewis Hamilton hakkındaki söylentilere gelirsek, Lewis harika bir pilot ve takımımızı takdir etmesinden gurur duyuyoruz. Ancak geleceğimiz Leclerc ile bağlantılı durumda ve Vettel zaten projemizin temel figürü. Charles bizim geleceğe yaptığımız yatırım. Bu yüzden gelecekteki liderimiz olacağı konusunda ona güveniyoruz. Ne kadar çabuk olabileceğini anlamalıyız."

"Sebastian, Ferrari için önemli bir pilot. Çok fazla tecrübesi var ve onun geri bildirimlerine ihtiyacımız var."

"Sezonun ikinci yarısında hâlâ iyi bir hızda olduğunu kanıtladı. Bu bizim için yeni bir haber değil, zaten bildiklerimizin bir onayı oldu. Bazen hatalar yaptı, onları daha önce de gördük. Hamilton söylentileri yüzünden baskı hissettiğini sanmıyorum. Sebastian, Ferrari'nin çok önemli bir parçası."

"Bu yıl sık sık söylediğim gibi, böyle bir sürücü kadrosuna sahip olduğumuz için şanslıyız. Sebastian ve ben her şeyi sakince konuşacağız. Bu sayede gelecek için planlarımıza bakacağız ve gelecek yılki stratejimizi analiz edeceğiz. Bu bir hata ya da kötü performans meselesi değil, geleceğini nasıl gördüğü ve bizim de takımın sürücü kadrosunu nasıl gördüğümüzle ilgili.

"Yani Sebastian ile görüşmek için yeterli zamanımız var.”

Fernando Alonso hakkındaki soruya ise Binotto, "Bunun hakkında konuştuk ama artık planlarımızda değil." diyerek İspanyol sürücüyle ilgilenmediklerini açıkladı.